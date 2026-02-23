次回 2月25日（水）よる10時より第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

2月25日（水）放送の第6話には鈴木愛理が出演する。鈴木は、歌手、俳優、番組MCを務めるなど多岐に渡り活躍。「推しが上司になりまして」（2023年10〜12月／テレビ東京系）で連続ドラマ初主演。今年に入ってからは、単独主演映画『ただいまって言える場所』が先月23日に公開されたほか、「ぜんぶ、あなたのためだから」（テレビ朝日系）に出演中。

本作で鈴木が演じるのは、アイドルをしていたという人物で、本名は麻衣子（まいこ）。第6話への出演をすでに発表している松島聡（timelesz）演じる亮介や、文菜とどんな関わりのある人物なのか。また、鈴木の歌唱シーンも劇中に登場。歌手として活動する鈴木の美しい声がドラマ内で聞けるのも貴重。その役柄とともに注目してほしい。

現在、TVerでは第1話〜第3話・第5話を見逃し配信中。第6話のあらすじ・予告映像は番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

