ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、闘病していた。来月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。メンバー4人が支えてくれたファンクラブへ23日未明に報告。公式サイトでも伝えた。

地鳴りのような迫力あるドラミングでバンドを支えた真矢さん。鬼の形相でソロパフォーマンスをするのがライブの見せ場の一つだった。

バラード演奏後の静かな空気を、極限まで高めていくド迫力の高速演奏。「インディーズ時代からしていた」というこだわりだった。ベースのJ（55）とのセッションでも盛り上げた。本紙の取材に「さらに高い山に上がるため、ベースとセッションしたらカッコいいんじゃないかってJと話して今の形になりました」と進化の過程を明かしている。

お気に入りはコパー製のスネアドラム。「僕のスネアの音は鼓に似ている」と語ったこともある。父の影響で能に親しみ、同じ道を志した時期もあった。「親父が演奏していた音に似たものに本能的に親しみがあったんだろうね」と独特な音のルーツはここにあったようだ。

迫力あるドラミングはミュージシャン仲間にも一目置かれ、歌手の大黒摩季（56）やGACKT（52）のプロジェクトにも参加した。真矢さんに憧れたドラマーも多く、ロックバンド「SIAM SHADE」の淳士（52）はデビュー前から弟子として交流した。

真矢（しんや）本名山田真矢。1970年（昭45）1月13日生まれ、神奈川県秦野市出身。LUNA SEAとして92年にアルバム「IMAGE」でメジャーデビュー。バンドは2000年に「終幕」を宣言して活動を休止、10年に再開。プライベートでは00年5月に石黒と結婚し、1男2女をもうけた。09年からはラーメン店やアクセサリー専門店のプロデュースなど多才ぶりを発揮した。