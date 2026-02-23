3月開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に出場するエンゼルスの菊池雄星投手が22日、侍ジャパンに合流しました。

帰国からすぐにチームに合流した菊池投手。移動後の初日に体を動かすことはメジャーでも必ずやっていると明かし、「体を少し動かして、汗をかいてリラックスしてというところ」と話します。移動疲れも否定し「普段から時差ボケはあまり感じていないし、さっきホテルの大浴場でサウナに入ってきたので完璧」と笑顔を見せました。

日の丸を背負うことの喜びを「言葉にできない」と話す菊池投手。侍ジャパン招集に「今日ここに車では実感が湧かなかったというのが正直なところ」と明かすも、「こうやってメンバーとお会いしてユニホームを着て、改めて『やるぞ！』と1段2段とスイッチが入った感じがする」と力強く語りました。

初参加となるWBCには「間違いなく最初で最後」とコメント。大会へ「連覇しか目標はない」と意気込み、「選手だけじゃなく国民のみなさんもそこだけしか期待しないと思うので、力を合わせて頑張りたい」と宣言しました。