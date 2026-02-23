Dream Ami、イケメン夫と念願の挙式 “ゆかりの地”撮影の花嫁姿が話題
歌手のDream Amiが22日にインスタグラムを更新。2020年に結婚した夫・半田悠人氏との挙式を報告した。
【別カット】Dream Ami、幸せあふれる夫婦姿（3枚）
投稿では「6th wedding anniversary!!」と記し、「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました」と心境を明かした。
さらに「昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました!!」と報告。「これからも家族仲良く愛おしい毎日を積み重ねながら、お互い成長していけるよう頑張って参りますので、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」とつづり、ビーチで撮影したウェディングフォトを公開した。
コメント欄には「あみさんおめでとうございます」「こんなかわいい花嫁みたことない」「ほんとにお似合いのお二人」「憧れの夫婦です！」など、祝福の声が寄せられている。
■Dream Ami
2002年、Dreamのメンバーとしてデビューし、2011年よりE-girlsとしても活動。2017年6月にはE-girlsを卒業し、現在はソロアーティストとして活動中。
引用：「Dream Ami」インスタグラム（＠ami_dream05）
