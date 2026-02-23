『豊臣兄弟！』“小一郎”仲野太賀、名前変わっていた！アバンタイトルの解説に驚き「なんて親切」「歴史番組みたい」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第7回「決死の築城作戦」が22日に放送され、本編前のアバンタイトルで、小一郎（仲野）の名前が変わっていたことが説明されると、ネット上には「なんて親切なナレーション」「歴史番組みたいな始まり方」などの声が集まっていた。
【写真】藤吉郎（池松壮亮）は侍大将となり織田家重臣に出世
藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言いだし、小一郎は戸惑うことに。
一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。2人は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む…。
そんな第7回の本編前に、アバンタイトルナレーションを担当するNHKアナウンサーの谷口慎一郎が「ところで、小一郎の名前が第5回の放送から変わっていることにお気付きでしたか？」と指摘。第4回まではオープニングのタイトルクレジットで、仲野演じる主人公の名前が“小一郎”と表記されていたものの、第5回からは“木下小一郎長秀”と表記されている。
第4回終盤では、藤吉郎が信長から“秀吉”の名前が与えられていたが、実はこのとき、小一郎も“長秀”の名前を与えられていたそうで、“豊臣秀長”となるのは、まだ先になるという説明もなされていた。
この解説に、ネット上には「名前が長秀になってることに触れてくれてる〜！」「なんて親切なナレーション（気付いてましたよー）」「歴史番組みたいな始まり方」といった反響が寄せられる一方で「しれっと名前変わってた！」「正直気付いていませんでした…」「秀長ではなくてまだ長秀なんだ知らなかった」などの投稿も集まっていた。
