『リブート』早瀬vs儀堂、対決からまさかの展開→衝撃ラストに騒然「どうなんの!?」「続きを早く」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が22日に放送され、早瀬（鈴木）と儀堂（鈴木／2役）の対決が驚きの展開を迎え衝撃的なシーンで幕を下ろすと、ネット上には「どうなんの!?これ!?」「続きを早く見せてください」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ネット「この撮影すごい！」と驚きの鈴木亮平vs鈴木亮平
本物の儀堂を追うため、早瀬と一香（戸田）が手を組む。しかし儀堂の背後には、合六（北村有起哉）率いる巨大な闇の組織が存在していた。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。
そんな中、入院している綾香（与田祐希）のもとに儀堂が現れる。妹の危機を救うべく一香は病室へ。一方、車の中で待機していた早瀬は儀堂の襲撃にあい拉致されてしまう。
その後、早瀬は儀堂から、一香が数々の“うそ”をついていることを知らされる。早瀬が半信半疑で話を聞いていると、そこに一香から電話がかかってくる。儀堂が電話に出てビデオ通話になると、スマホの画面には縛られた麻友（黒木メイサ）が映っている。電話口からは「薬で寝かせてる。朝まで起きない。助けたければ、早瀬陸を解放して、今から送る場所まで来て」という一香の声が聞こえる。
拘束された妻の姿を見た儀堂は激怒。儀堂が「銃はあるか？」と聞くと、早瀬は「マンションに」と返答。儀堂が麻友のもとへ駆け付けようとすると、早瀬は「僕も行きます！」と声を上げるのだった。
麻友を助けるために早瀬と儀堂が手を組むという驚きの展開を迎えると、ネット上には「コンビ結成だぁー!!」「手を組むの胸アツ」「W儀堂vs一香になるの!?」といった声が続出。
ところが終盤で、早瀬が銃を取りにマンションの部屋に向かうと、そこには警察官の姿が。早瀬が警察車両で連行されるところを、儀堂が目撃するシーンで第5話が幕を下ろすと、ネット上には「どうなんの!?これ!?」「展開読めなさすぎる」「続きを早く見せてください」などの投稿が相次いでいた。
