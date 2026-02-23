『パンチドランク・ウーマン』怜治の行動に視聴者驚き「展開が読めない」「パニック」（ネタバレあり）
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第5話が22日に放送。ラストの怜治（ジェシー）の行動に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第6話 怜治（ジェシー）の行動に驚きの声
こずえ（篠原）は刑務官の海老原（小関裕太）に疑いを持っていた。あるとき、怜治は海老原を殴り、駆けつけたこずえに小声で「二人だけで話したい。全部話す」と伝える。こずえは懲罰室にいる怜治と二人きりで話すことに。そこで怜治は、教団が護送中に脱獄を図っていることや、海老原がメンバーであることを認める。
こずえが「あなたも脱獄のメンバーですか？」と聞くと、怜治は「ああ」と答えたが「でも気が変わった。自分を大切にしてみる」と告白。こずえは「明日の護送を止めます。あなたも証言してくれますか？」と口にし「あなたは本当に父親を殺していないんですか？ あなたは妹さんをかばって逮捕されたんですか？」と質問。怜治が「そうだ」と答えると、こずえは「それが聞けてよかった。これから私も力になります」と伝える。
しかしその後、怜治はこずえの隙を狙ってこずえの腹を殴った。怜治は「悪いな。裏切って」「ここに収容されたときから逃げるつもりだった」と告げる。こずえは意識を失ってしまうのだった。
怜治の裏切りに視聴者からは「ええええええ」「えっなんで」「感情ジェットコースター」「展開が読めない」「頭パニック」「何を信じていいのかわからない」など驚きの声が集まっている。
