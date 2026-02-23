◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンがＷＢＣイヤー初戦を爆勝で飾った。「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」初戦は２２日、サンマリン宮崎で行われ、侍は７回途中降雨コールドながら、ソフトバンクに１６安打１３点と圧倒。メジャー野手組の合流前に、中軸候補の４番・佐藤輝明内野手（２６）が３安打５打点、５番・森下翔太外野手（２５）が一発を含む２安打４打点をマーク。阪神勢が計１１打点と大暴れし、スタメンを猛アピールした。２３日もソフトバンク戦が行われる。

大きな拍手に包まれた佐藤が、笑顔の井端監督にハイタッチで迎えられた。５回２死一、三塁で上茶谷のカットボールを左中間へ。３本目の適時打となる２点二塁打に「逆方向にしっかり打球が上がるのはいい。しっかり振れていると思います」と納得した。３打数３安打５打点で、４打席４出塁。４番でのスタメンは侍ジャパンでは初めてとなったが、大役にふさわしい大暴れを演じた。

初回無死満塁で詰まった打球が二塁への先制内野安打。波に乗り、豪快な打球を連発した。２回２死一、二塁では左腕の大江から左翼線へ２点二塁打。４打点の森下、２ランの坂本と合わせ、阪神勢で１１打点を稼いだ。石井が左アキレスけん断裂により、ＷＢＣ出場を断念。今季のプレーも難しい状況だが、同僚の無念も背負って戦う虎戦士たちが初陣で決意を示した。

“レギュラー争い”も注目の的だ。岡本、村上とポジションの重なる佐藤は、この日は三塁で出場したが、右翼も準備している。活躍に、井端監督は「打ってくれれば、打ってくれるほど悩みます」と笑った。指揮官が世界一へのポイントの一つに挙げる「長打」を打つ魅力はメジャー組に負けていない。昨季は４０発でセ・リーグＭＶＰ。「長打を打てたら、いいアピールになる。長所なので今日は出せて良かった」と存在感を示した。

初体験のピッチクロックには「もう少し慣れる必要がある」と、他の打者と積極的に意見交換。オフから目指してきた打撃には「脱力した中で、いい当たりが出ている」と手応えを口にした大砲が、国内組ナンバーワンの破壊力をさっそく披露した。（安藤 理）

記録メモ 侍ジャパンで初の４番先発となった佐藤（神）が５打点（３打数３安打）の大活躍。侍ジャパンの４番が１試合５打点は１９年３月１０日の強化試合、メキシコ戦で初４番先発だった吉田正尚（オ）が５打点（２打数２安打）して以来、２度目。ちなみに４番に限らず侍ジャパンの個人で１試合最多打点は２４年プレミア１２（１１月２１日）、米国戦に２番で先発した小園海斗（広）の７打点（５打数３安打）。