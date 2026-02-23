ミラノ五輪で冬季最多２４個のメダルを獲得した日本勢のなかでも、日本人初となるフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）の“りくりゅう”ペアは感動を呼んだ。１７日の金メダルの滑りをテレビ解説した元フィギュアスケート選手・高橋成美さん（３４）も、朝から夜までテレビに引っ張りだこになっている。

高橋さんと木原は２０１４年ソチ五輪に出場。元パートナーの逆転金メダルの演技に「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と絶賛。ネット上では「神解説」と話題に。その日以降、テレビ出演が相次いだ。高橋さんの所属事務所は「これまでで最も多くのお問い合わせをいただいている状態」と話す。インスタグラムのフォロワーはミラノ出発前から約７万人増。「街を歩いていても声を掛けてもらったり、気づいてくれる方が多くなった」と明かした。

マネジャーは高橋さんを「とにかく『全力の努力家』」と表現。フィギュアの解説では事前取材に加え「フィギュア以外のスポーツ中継もたくさん見て、伝え方の勉強をしている。『どうすればペア競技の魅力が伝わるか』と、自分の声のトーンまで客観的に研究している」といい、「見えないところでの努力と、それを楽しんでしまう前向きさ、『少しでも分かりやすく届けたい』というまっすぐな思いが、皆様に届いているのではないか」と分析した。

高橋さんは木原と組む前の１２年世界選手権で日本ペア初のメダルを獲得。テレビ局関係者はオファー殺到の理由を「ペアの第一人者。バラエティーに出ている姿も見て、キャラクターも愛されているのでは」とみる。

タレント業でも全力な姿は変わらない。７か国語が堪能な一面をひけらかさず、トーク番組のためにお酒を克服し、クイズ番組のために１日７時間勉強…。“りくりゅう効果”がなくなっても、“キャラ立ち”した高橋さんへのオファーは続きそうだ。（中西 珠友）

◆最近高橋さんが出演した主な番組

▼２月１６日 フジ「ペアショート」解説

▼１７日 ＮＨＫ「ペアフリー」解説、日テレ「ＤａｙＤａｙ ．Ｄ．」

▼１９日 ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」

▼２０日 ＮＨＫ「成美・樹・明子と日本フィギュアたっぷり振り返り！」

▼２１日 ＮＨＫ「おはよう日本」、日テレ「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」

▼２２日 ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」

◆高橋 成美（たかはし・なるみ）１９９２年１月１５日生まれ、３４歳。千葉県出身。慶大総合政策学部卒業。元フィギュアスケートペア選手。全日本優勝７回。１２年世界選手権３位、１４年ソチ五輪代表。１８年に引退し、２１年に最年少でＪＯＣ理事に就任。タレントとしても活動。特技は語学で、７か国語（日本語、中国語、英語、フランス語、イタリア語、ロシア語、韓国語）を話す。