◆ミラノ・コルティナ五輪 閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）

【ベローナ（イタリア）２２日＝松末守司】第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで「躍動する美」をテーマに閉会式が行われた。

式典の終盤には、次回、第２６回２０３０年大会を開催するフランス・アルプスに五輪旗を渡す引き継ぎ式が行われた。

フランスでの冬季大会は１９２４年シャモニー、１９６８年グルノーブル、１９９２年アルベールビル以来、４度目の開催。会期は２０３０年２月１日〜１７日の予定。

９２の国と地域から約２９００人が参加し、８競技１１６種目でメダルを争った氷と雪の祭典は１７日間の熱戦を終えた。

フランス国家が静かに流れた様子などにネットも反応。「４年後フランスか〜なんかボランティアしてみたくなってきた」「ラ・マルセイエーズすげー荘厳な感じの演奏であのつよつよの内容歌ってるかと思うとちょっとドキドキするね……」「イタリアから次回フランスか オシャレが止まらん」といった声が集まった。

次回、第２６回２０３０年大会はフランス・アルプス地域を中心に開催される。フランスでの冬季大会は１９２４年シャモニー、１９６８年グルノーブル、１９９２年アルベールビル以来、４度目の開催。会期は２０３０年２月１日〜１７日の予定。