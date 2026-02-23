後輩に「嫌われてもいい」叱り続けた3年間 → 後輩が異動直前の夜に送ってきた『一通のメール』に涙

3年間、ほとんど言葉を発さない若手保育士の指導に悩み続けた私。「パワハラと思われていないか」「嫌われているのでは」と不安な日々。彼女が異動すると聞いた時、正直ホッとした自分がいました。でも最終出勤日の夜、届いた一通のメールが、私の3年間を一変させることになるのです。

コミュニケーションが取れない後輩

3月末。若手保育士のHさんが、市内の人事異動で、最後の出勤日を迎えました。

入職3年目の彼女は、普段ほとんど言葉を発しません。報告も「はい」「大丈夫です」程度。何を考えているのか、私の指導は伝わっているのか、本当に分かりませんでした。

一番悩んだのは、どこまで厳しく言っていいのかということ。



今の時代の若者である彼女に「それは違うよ」と注意すれば、黙り込んで顔を曇らせます。

パワハラと思われていないか……

「傷つけていないか」「嫌われていないか」毎日が綱渡りでした。

先輩保育士からは「少し優しすぎるんじゃない？」と言われることも。

でも子どもの安全に関わることは妥協できません。時には厳しく指導せざるを得ませんでした。

正直、異動の話を聞いた時、張り詰めていた糸が切れたような、どこかで安堵している自分もいて、そんな自分に戸惑うこともありました。