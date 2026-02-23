恐怖！着信拒否したら職場に出現、ついに自宅にもやってきて「開けてくれや！」ストーカー化した友人と絶縁するまで【後編】

執念深い相手との絶縁は、一筋縄ではいかないものだ。恐怖の絶縁劇を寄せたのは、大阪府に住む50代男性。

相手は、学生時代から周囲に迷惑をかけるほどの「虚言癖」と「勤怠の悪さ」があったという男だ。金を借りても返さず、大スターに会わせると豪語していたこともあったそうだ。

二度も職場が同じだったこともあり、腐れ縁が続いていたが、ついに男との連絡手段を断つことを決めた男性。しかし、ここから男の執着が牙を剥く。

「ヤツが多用するメールが来ないように、メルアドの着拒否をしました。すると、ショートメールにてしつこく連絡が来はじめ、ショートと電話番号を拒否することにしました」

あらゆる通信手段を遮断したものの、男は信じられない行動に出た。（文：天音琴葉）

「連絡取られへんから心配してきたんや！」

男は、新しいスマホを購入したようだ。もっとも、男性は「母親にでもねだって買ってもらったんでしょう」と推測している。

「新しいスマホから連絡が入るので怖くなり、全て拒否、拒否、拒否です！」

ところが、これで終わりではなかった。男は家電からワンギリしてくるようになり、当然拒否したという。

あらゆる連絡手段を断たれた男は、あろうことか男性の勤務先に、女性を騙す際に使っていた偽名で現れたのだ。たまたま男性が休みだったため事なきを得たが、そのわずか30分後、今度は自宅のインターホンが鳴り響いた。

「開けてくれや！連絡取られへんから心配してきたんや！開けてくれや！」

男性は、男の異常な執着に心底恐怖したことだろうが、ドアを開けることなく、次のように伝えたという。

「以後、一切関わらないこと。来れば通報すること。どこかで遭遇したとしても、一切他人だということ」

ドア越しではあったが、毅然とした態度を取った男性。一方の男は泣きながら帰っていったというが、その涙を反省と受け取ることはできないだろう。それから10年近く経った今でも、男性は「玄関を開けるときは怖い」と明かしている。

