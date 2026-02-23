〈処刑される1カ月前に金正日体制ナンバー2が漏らした“本音”…北朝鮮がアントニオ猪木を積極的に招いていた“恐ろしすぎる理由”とは〉から続く

「覚醒剤」が抗生剤代わりの万能薬として使われ、腹痛を起こせば「アヘン」が処方される――。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

北朝鮮において、国家主導で日本などへ密輸し、外貨を稼ぐ手段だった違法ドラッグが自国民を蝕むようになっている。なぜ、国民は薬物に手を染めるのか。

朝日新聞編集委員などを務めた牧野愛博氏による『金正恩 崖っぷちの独裁』（文春新書）の一部を抜粋し、金正恩体制がひた隠す“地上の楽園”の惨状に迫る。

◆◆◆

麻薬の経験者は住民の7割

北朝鮮市民にとって、麻薬は「欠かせない常備薬」という性格が色濃いという。脱北者は「住民の7割は麻薬の経験者」「自分も使った」と口をそろえる。



写真はイメージ ©︎beauty_box/イメージマート

北朝鮮は21年7月1日、麻薬の取り締まりを強化し、従来の刑法に加え、特別法を設けた。従来、刑法206条から208条で、麻薬の製造や使用、密輸などを罰してきた。使用では5年以下の労働鍛錬刑が科されるほか、製造と密輸の最高刑は死刑とされている。最高でも無期懲役刑とする日本の覚醒剤取締法に比べれば軽くない刑罰だ。

規制強化の背景に深刻な麻薬・覚醒剤汚染がある。韓国統一研究院の「北韓（北朝鮮）人権白書2020」は、「（北朝鮮で覚醒剤を意味する）ピンドゥが抗生剤として使われ、70〜80％の人々が使っている」とする16年8月に両江道恵山から逃れた脱北者の証言を紹介した。

また、アヘンも広く使われているようだ。数年前に訪朝した専門家は、滞在中に腹痛を起こした。鎮痛剤として渡された紙包みに「アヘン」と書かれていた。別の脱北者によれば、アヘンや覚醒剤を自殺用として所持している高齢者も多い。

麻薬・覚醒剤による汚染は、2000年ごろから深刻な問題になっているという。その背景には、劣悪な医療環境がある。「北韓人権白書2020」によれば、北朝鮮の最小行政単位の洞（トン）や里ごとに設置されている診療所は、設備や薬剤不足でほとんど機能していない。両江道普天郡の総合診療所に勤務した経験をもつ脱北者によれば、診療所には医師5人と准医師1人がいたが、設備不足で入院患者も受け入れられなかった。

比較的、設備が整った病院で治療が受けられても、薬や入院費用は患者が全額負担する。19年に脱北した市民によれば、MRI（磁気共鳴画像）と腹部超音波の検査に各20ドル、X線撮影に3ドル、問診に2ドルをそれぞれ支払う必要があったという。

一般市民の手が届かない薬品

また、脱北した元医師の話によれば、金正恩は薬品を自由に売ることを禁じている。国が許可した薬局だけが薬を販売できるが、どの薬も一般市民の手が届かないほど高価だという。もちろん、ワクチンもない。15年から16年にかけ、北朝鮮で大規模なコレラの流行があったが、北朝鮮では報道されず、患者数も共有されなかったという。

韓国政府関係者によれば、16年まで操業していた開城工業団地には韓国の診療所と北朝鮮の診療所が隣接してあった。韓国側の施設には色々な薬品がそろい、簡単な手術もできた。よく、北朝鮮の人間がこっそりやってきて、抗生剤などを分けてほしいと頼んできたという。

21年には必須薬品の品薄状況が発生した。韓国の国家情報院が韓国の国会に報告した内容によれば、20年9月、北朝鮮の南興青年化学工場が爆発する事故があった。限られた設備と資源にも関わらず、無理に工場を稼働させた結果の事故だったが、国家情報院は「消毒薬が不足し、腸チフスなどの伝染病が拡散している」と報告した。

アヘンや覚醒剤なら比較的安価

このような医療事情に対し、アヘンや覚醒剤は比較的安価に手に入る。脱北者の証言によって様々だが、覚醒剤1グラムあたりの末端価格が20ドル（約3000円）前後という。日本での同6万4千円（警察庁の2020年調査）よりもかなり安い。北朝鮮では約3回分の使用量にあたる0.1グラム単位で取引されることが多い。2ドルはコメ4キロほどに相当し、覚醒剤や麻薬の乱用で経済的に破滅する人も少なくないという。

北朝鮮で比較的、安価な覚醒剤が作られるようになった背景には、国家ぐるみでの麻薬密輸犯罪の歴史がある。日本では1990年代から2000年代初めにかけて、北朝鮮から密輸されたとみられる覚醒剤の取り締まり件数が激増。07年度の警察白書などによれば、1997年から2002年にかけての覚醒剤大量押収事件で、総押収量の約4割を北朝鮮からのものが占めていた。1回あたりの押収量は数十キロから500キロ以上に上った。純度が高く、包装も比較的整っていた。

01年12月に奄美沖で沈没した北朝鮮工作船は、1998年に高知県沖で起きた覚醒剤密輸入事件で使われた船舶と一致した。こうしたことから警察当局は「覚醒剤の密輸に北朝鮮当局の関与が認められる」と結論づけた。

ただし、北朝鮮から日本に向けた大量の覚醒剤密輸事件は、02年に鳥取県沖で起きた事件を最後にほぼ途絶えた。当時の捜査関係者は「02年には日朝平壌宣言も発表された。政治的にまずいという判断や、製造した覚醒剤を一度に大量に失うリスクなどを考えて、日本への大量密輸を断念したのではないか」と語る。

数少ない娯楽として、あるいは厳しい労働や軍勤務に耐えるため

その一方、北朝鮮内でも変化が起きていた。太永浩によれば、2000年代初めから、国家が密輸出の目的で各地に作った覚醒剤製造工場から資材が流出。個人が非合法に製造・売買するようになった。各地に必ず密売人がいて、親しい友人が酒を勧めるような感覚で取引し、20〜30代の若者を中心に広まっているという。金さえあれば誰でも手に入れられる。

別の40代の脱北者も「口コミで密売人を探して買っていた」と語る。また、50代の脱北者は「夜勤の仕事のため、4〜5回、覚醒剤を使った経験がある」と語った。07年6月に青森県・深浦港で北朝鮮の男女4人が乗った木造船が見つかった事件では、漁師だった男性が「海上で眠ってしまわないように、覚醒剤を所持していた」と語ったこともあった。数少ない娯楽の一つとして麻薬や覚醒剤を使うほか、厳しい労働や軍勤務に耐えるために使うケースもあるようだ。

しかし、北朝鮮当局は麻薬取り締まり強化を公表しても、汚染の実態については対外的に決して明らかにしない。国内では公開処刑も続いているし、犯罪を糾弾する講演会も行われる。第3放送と呼ばれる有線放送では、軽犯罪を犯した市民の名前を一人一人取り上げ、糾弾することもある。それでも、外に向けては決して犯罪の実態を明かそうとしない。

北朝鮮の専門家は「（表向きは）地上の楽園だから、内部で起きた犯罪は明らかにできない」と語る。別の専門家が20年ほど前、北朝鮮東北部を訪れた。空港から目的地に向かう途中、運転手が近道を選んだ。通りすがりの田園地帯には、一面に白いケシ畑が広がっていたという。

〈入党のために性上納、生理用品すら配給されない…128万人を有する北朝鮮軍で横行する“女性兵士”への“凄惨な人権侵害”〉へ続く

（牧野 愛博／文春新書）