豊橋は、愛知県の東部にある人口約36万人の都市だ。

【画像】昭和の香りムンムンのビルも…ナゾの駅「豊橋」を写真で一気に見る

ターミナルの豊橋駅は東三河の中心駅。東海道新幹線とJR東海道線・飯田線、そして名鉄名古屋本線まで乗り入れる。「のぞみ」は通過するけれど、新横浜〜名古屋間では豊橋にしか停まらない、“豊橋のぞみ”とも言うべき「ひかり」も走っている。

つまり、いよいよここから本格的に愛知県ですよ、と宣言するかのようなターミナルなのだ。



東海道新幹線「のぞみ」の“ナゾの通過駅”「豊橋」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾの駅「豊橋」には何がある？

とどのつまり、豊橋は愛知県を代表する都市のひとつであり、そのターミナルは新幹線にあっても主要駅のひとつ、というわけだ。そんな町なのだから、途中下車をして歩いてみようと興味を抱くには充分すぎる。

だがしかし、正直に言うとちょっとビビっていた。なぜか手元にある朝倉未来さんの自伝『路上の伝説』を読んでしまうと、とってもおっかない町なんじゃなかろうかと思ってしまうのだ。

隣町・豊川の暴走族との間で抗争がどうの、極道との諍いがどうの。具体的にどこが危ないのかは不明だが、カメラを抱えてうろついていたら怖い目に遭うんじゃないか。

と、おっかなびっくり豊橋駅にやってきた。が、当たり前と言えば当たり前、まず駅そのものはごく普通のターミナルであった。

路面電車が走る駅前

いちばん西側の新幹線ホームから東に向かってJR線と名鉄線。JR在来線の改札内には、プロントなどの入った駅ナカ商業施設もあった。

改札を出て自由通路を東に行けば、カルミアという商業施設とホテルアソシアが入った駅ビルが待ち受ける。駅ビルの外には広大なペデストリアンデッキがあって、その下からは路面電車が出発している。

タワマンらしき高層ビルが建つ駅前大通りを、路面電車がトコトコ走る。まるでなんだか、おっかないどころかのどかな町ではなかろうか。

まあそれも当然で、真っ昼間からターミナルの目の前で怖い目に遭うなんてことはあり得ない。ここはなんだかんだ治安のいいニッポンなのだ。

広小路通り沿いは繁華街のメインストリート

路面電車の走る駅前大通りの北側には、豊橋の繁華街が広がっている。広小路通り沿いは繁華街のメインストリート。その中のドトールコーヒーは、他の町のドトールとまったく変わらない雰囲気だった。これこそドトールのドトールたるゆえん。安心感で満たされる。

繁華街の中にはときわ通りというアーケードもあって、それを北に抜けるとスナックなどの集まる歓楽ゾーン。すぐ近くにはビジネスホテルも並んでいる。

夜になれば、地元の人というよりは出張族などで賑わうのだろうか。

もともとは東海道の宿場町

繁華街の北には松葉公園というちょっと大きな公園がある。そのさらに先の交差点。そこには、「旧東海道」と書かれた標識が立っていた。ついでにもうひとつ、「東海道吉田宿」という碑もあった。

そう、この町はもともと旧東海道吉田宿という、宿場町だったのだ。そして同時に、吉田藩の城下町でもあった。

吉田藩は江戸時代を通じて譜代大名が入れ替わり立ち替わり治めていた。吉田藩に移されれば老中への道も近し、というような出世街道の登竜門だったという。

その中心・吉田城は市街地の北東にあって、北側には豊川が流れる。もともと「吉田」といった町が「豊橋」に変わったのは、豊川に架かる橋の名に由来するのだとか。

軍都として発展した豊橋

幕閣への登竜門であっても、それは裏を返せば同じ藩主家が長期にわたって治めるわけではないから、藩政が不安定だったということ。おかげでこれといった柱になるような伝統産業が生まれなかった。

そうした事情もあってか、明治に入ると豊橋は軍都として発展することになる。歩兵第18連隊をはじめとして、陸軍のさまざまな部隊が豊橋に拠点を置いた。なんでも、町の発展のために豊橋の人々が誘致したのだという。

また、明治から昭和にかけては製糸業も栄えた。日本を代表する製糸都市のひとつで、昭和初期には諏訪湖畔の岡谷に次ぐ国内第2位の生産量だったとか。

空襲で焼け落ちた駅舎は…

戦争が終わると、軍都としての機能は消失する。ただ、豊橋には農業地域である渥美半島の玄関口という役割もあった。渥美半島から運んできたのか、駅前の焼け跡には巨大なヤミ市が形成された。

豊橋の人々だけでなく、近隣からもたくさんの人が買い出しに。空襲で焼け落ちた豊橋駅はバラック建ての仮駅舎だったが、そこに1日3500人以上が押し寄せるほどの活気だったという。

豊橋駅の周辺を歩くと、あちこちにそんな歴史の痕跡が刻まれている。たとえば、“西駅”と呼ばれる駅の西側、線路沿い。そこにはバラック建ての酒場長屋が並んでいる。

いくらか若い人が好みそうな店も目立つが、きっと歴史は相当に古いのだろう。酒場長屋を北に行ききって陸橋を潜ると、どうにも遊郭建築と思しき古い建物もあった。

この一帯がいつ頃どのようにして形成されたのかはわからない。ただ、多くの将兵が暮らす軍事都市には、こうした歓楽的な要素はつきものだ。戦前の豊橋では花柳病（性病）が流行したほどに、赤線・青線の類いが賑わっていた。

そういう文化的な土壌が、路上の伝説を生んだ……のかどうかはわかりません。

さらに駅東口の線路沿いを少し南へ。穂の国とよはし芸術劇場プラットが建つそのすぐ脇には、実に古めかしい昭和の香りがムンムンのビルが建っていた。

異様な印象を抱かせるビルの正体

それも1棟だけでなく、東に向かってずらりと何棟も。周辺の建物は現代的に生まれ変わっているから、このビル群はいささか異様な印象を抱く。

このビル群、人呼んで「水上ビル」というらしい。牟呂用水という用水路の上に建っているからこの名が付いた。

おおざっぱな成立までの経緯をまとめれば、ヤミ市の中でも行き場を失った露天商が集まってマーケットを形成。それがのちに駅近の用水路の上に建てたビルに移った、ということのようだ。

水上ビルは1964年以降に順次生まれていった。1階に入っている商店街を含めた昭和感にも納得だ。東三河の中心都市・豊橋ならではの町並といっていい。

そして、豊橋駅もまたそうした歴史に揉まれている。

バラック建ての仮駅舎では、押し寄せるお客を捌けない。さりとて当時の国鉄に、立派な駅ビルを建てるほどのお金はない。

そこで頭を捻り、国鉄と市民の共同出資で駅舎を再建することにしたのだ。

駅ビルの原型は豊橋から生まれた

もちろん市民もただ出資するだけではなかった。駅舎の中に店を開いたのだ。

完成したのは1950年。木造2階建てで、1階には床屋や果物屋、お菓子屋さん、おもちゃ屋さん。2階には市民出資の豊栄百貨店が入った。

このタイプの駅舎は“民衆駅”と呼ばれ、全国各地に広がった。いわば、現在の駅ビルの原型だ。新宿のルミネも、もとは民衆駅からはじまっている。そう思えば、すべては豊橋さまさま、なのである。おっかない……なんて言ってスミマセン。

そしてもうひとつ、豊橋は渥美半島への玄関口でもある。駅の南東、デッキで繋がった先に、豊橋鉄道の新豊橋駅という小さなローカル私鉄の駅がある。

これに乗り込んだ先には渥美半島、伊良湖岬が待っている。せっかくだから、足を伸ばしてみようと思う。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）