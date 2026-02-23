〈東海道新幹線「のぞみ」の“ナゾの通過駅”「豊橋」には何がある？〉から続く

愛知県は、カニさんをひっくり返したような形をしている。もう少し具体的にいえば、南側の海に向かってカニのハサミのように、2つの半島が突き出しているのだ。西が知多半島、東が渥美半島である。

そして今回は、渥美半島に行こうと思う。何しろ渥美半島の玄関口・豊橋までやってきたのだから、少し足を伸ばして渥美半島へ。ちょうど按配のいいことに、豊橋鉄道渥美線というローカル私鉄が走っている。さっそく、この小さな電車に乗って、渥美半島の旅に出かけよう……。

電車に揺られて終着駅へ

豊橋鉄道の電車は、新豊橋駅を出発してしばらく市街地の中を走ってゆく。愛知大学前駅などがあるから、このあたりは学生の利用も多いのだろう。ターミナル・豊橋までほんの10分程度なのだから、線路沿いには大学以外にも住宅地が広がっている。



今回の路線図。おや、半島の先まで伸びる点線が……。

それでも少しずつ車窓はのどかさを増してゆく。

渥美半島は、全国屈指の農業地帯だ。特に電照菊をはじめとする花卉の生産、またキャベツやらブロッコリーといった野菜類もよく作られている。沖合に黒潮が流れ、温暖な天候に恵まれて……というヤツだとか。訪れたのは凍えるような冬の日。けれど、渥美半島に行けば少しは春を感じられるのだろうか。

そんな期待をほんのりと胸に抱きながら、電車に揺られること30分とちょっと。終点の三河田原駅に着いた。渥美半島の大部分を占める、田原市の玄関口である。

だが、あれ、おかしいぞ。寒いじゃないか……というのはさておいて、地図を見ると渥美半島のまだ半分までしか来ていない。むしろこれから先が本番なのに……というところで線路が途切れているのだ。さてはて、どうしたものか。

実は、かつてはここから先にも線路が延びていた。すっかり市街地になっていて、駅前の道路がそれの跡なのだろうと推察するしかないが、三河田原駅から黒川原駅まで2.8kmは、線路が続いていたのだ。

本格的な延伸計画があった

……といっても、それでもあまり問題は解決しない。わずか2.8kmでは、渥美半島全体から見れば微々たるもの。結局、黒川原駅から先は、本格的に鉄道のない旅をしなければならない、というわけだ。

ところがところが、そんな鉄道不毛の地にも、かつて本格的な延伸計画があった。戦前の1938年から実際に工事まで行われ、レールを敷く直前の路盤まで完成していたという。

結局日の目を見ることはなかったが、渥美半島の人々が夢見た未成線。せっかくだから、その痕跡を辿ることにしよう。

などと勢い込んだはいいものの、完成した路盤はそのまま打ち捨てられて払い下げ。もう80年以上が経った。どこまで痕跡が残っているのか、いささか心許ないところがある。痕跡がくっきり確認できる古い航空写真を参考にしながら進んで行こう。

もはや何も残っていない？

まずは黒川原駅からスタートだ。ここには本当に駅があったのだが、廃止されたのは1944年。国道沿いの交差点にセブンイレブンがあるだけで、もはや何も残っていない。国道の歩道がほんのりと広いような気がするが、これが廃線跡、そして未成線なのか。

といっても、国道沿いは田園地帯。広い歩道を設えるくらいは造作もないだろう。この程度で廃線跡と判断するのは難しい。

ここから先は、未成線に沿って走っている豊鉄バスに乗ったり降りたりしながら進もう。

駅が設けられるはずだった場所には…

最初にバスを降りたのは、小学校を中心にちょっとした集落が広がる野田という地域。このあたりには、三河野田という駅が設けられる予定だった。

工事がほとんど完了したということは、駅の敷地も確保されていたということ。その場所を探してみると、どうやらそこは保育園になっているようだ。道路の区画とは異なる、ナナメの配置になっている建物が、いかにもそれらしい。

ところどころに痕跡が

三河野田駅のすぐ先で小さな川を渡った未成線は、小学校の校庭あたりを貫いて神社の脇を抜けてゆく。なんとなく、神社脇の小径は未成線の路盤跡じゃあなかろうか。

ただ、すぐに牛舎や田園地帯の中に入ってゆくから、そこから先を追うことは難しい。もともと農地の一部を半ば強制的に買収して建設した未成線。払い下げられて元の農地に復すれば、痕跡はなかなか見つけられない。

ただ、ところどころで未成線跡のような農道があったり、その脇には「工」と刻まれた境界標があったり。この境界標は、鉄道建設用地とそれ以外の境目を示すものだ。だから、この場所に鉄道が通ろうとしていたことは確実なのだ。

馬草駅の予定地付近には菜の花畑が広がっていた。春近し、渥美半島。といっても、海が近いから風も強く、寒くてしかたがない。

馬草駅の少し先で、国道と未成線は仲良く並んで三河湾沿いに入る。ここで未成線は国道の一部に吸収されてしまうが、国道の脇はもう海だ。三河湾の向こうに見えるのは、蒲郡あたりのレジャースポットだろうか。

もしも鉄道が完成して、ここに列車が走っていたら。なかなかの絶景として人気になっていたに違いない。

ちょうど列車が走れそうな幅の側道

ここから小さな集落の中の宇津江駅を経て、江比間地区で再び国道と別れを告げる未成線。江比間の集落の中には入らず、小高い丘にへばりつくようにして川沿いを走る。

川縁にはちょうど列車が走れそうな幅の側道があった。これは間違いなく未成線の跡なのだろう。

途中で川を渡った未成線は、泉市民館あたりに三河泉駅を設けた。道幅が広いのは、要衝の駅として広い構内を予定していたからなのだろうか。

ときに道路になり、ときに農道脇の小径に…

その先も、ところどころにこんもりと盛り上がった路盤がハッキリ残っていたり。また用水路を渡るところでは、橋そのものはさすがになくなっているけれど、往年の橋台が残されていたり。

ときに道路になり、ときに農道脇の小径に、ときに茂みの中の小高い道に。さまざまに形を変えてはいるものの、やはりここに鉄道を通そうとした痕跡はあちこちに残っていて、辿ることができるのだ。

そして、路盤が完成していた区間の終点は、三河福江駅。福江町役場も置かれていた、渥美半島西部の中心市街地だ。

その中にあって、三河福江駅は国道沿いの消防署のあたりに置かれる予定だった1939年にはすでに駅のほとんどができていて、駅員のための官舎まで完成していたという。

この渥美半島の未成線は、いったいなぜ計画されて、そして完成を見ることなく打ち捨てられたのだろうか。

なぜ延伸計画が立ち上がったのか

現在の豊橋鉄道渥美線は、渥美電鉄という私鉄によって1926年までに黒川原駅までが開通した。ただ、豊橋から渥美半島西部の中心地・福江までは路線バスが通っており、乗り換えの必要のないバスと競合。なかなか苦しい経営を強いられた。

そこで渥美電鉄は延伸を計画したのだが、不況の影響で建設費を捻出できずに断念を余儀なくされた。これで延伸の夢は潰えた……かに思えたのだが、改めて国の手で伊良湖岬までの延伸計画が具体化する。

というのも、当時伊良湖岬近くには陸軍の射撃試験場（伊良湖射場）が設けられていたのだ。

半島付け根の豊橋は陸軍15師団が置かれるなど、日本を代表する軍都のひとつ。豊橋と試験場を結ぶ輸送効率を向上させる鉄道を、という話になったのだ。いわば、軍事目的が第一の鉄道といっていい。

戦前には完成間近だったが…

だが、1939年頃には三河福江までの工事を完成させ、その先も用地買収は終えたというのに開業には至らなかった。

沿線住民から早期完成を求める声があまりあがらなかったこと、また何より戦争が激化するに従って資材不足が深刻化したのがその理由だという。

レールに用いる鉄材は軍艦や戦闘機の素材としても欠かせない、というわけで、延伸区間にはレールが敷かれることはなかった。それどころか、1944年にはお客の少なかった三河田原〜黒川原のレールも剥がされてしまう。そしてそのまま、未成区間は忘れ去られたままに時が経ったのである。

島崎藤村の『椰子の実』などを引くまでもなく、伊良湖岬は渥美半島ではいちばんの観光スポットだ。さらに伊勢湾の向こう側、鳥羽までのフェリーも発着している。

もしも渥美半島の鉄道延伸が実現していたら……。愛知県を代表する観光地として、人気を博していたのかもしれない。未成線の痕跡を探し歩きながら、そんなことを考えた。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）