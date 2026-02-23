NHKの連続テレビ小説ではヒロインの少女時代を演じる子役がこれまでたびたび注目されてきた。いまから30年前、1996年度後期の『ふたりっ子』でも、ヒロインの双子姉妹（菊池麻衣子・岩崎ひろみ）の少女時代を演じた三倉茉奈・佳奈の姉妹が「マナカナ」の愛称で人気を集めた。出演当時、小学5年生だった2人も、きょう2月23日、40歳の誕生日を迎えた。（全2回の1回目／つづきを読む）

2月23日に誕生日を迎えた三倉茉奈（左）、三倉佳奈（右）（三倉茉奈のインスタグラムより）

大阪出身の茉奈と佳奈は幼いころより周囲から「双子ちゃん、かわいいね」とよく言われ、親戚から「テレビとか出たらいいのに」との後押しもあったらしい。そんなとき、母親が新聞広告で児童劇団の募集を見つけ、「やってみる？」と訊かれ、2人で「やってみたい！」と口を揃えたのが芸能界入りのきっかけだった。

10歳で『ふたりっ子』オーディションに合格

4歳で劇団に入り、5歳のときCMでデビューする。『ふたりっ子』のオーディションを受けたのは10歳になった翌月、1996年3月で、集まった10組の双子姉妹のなかから選ばれる。2人にとっては初めての本格的なドラマ出演だった。

ヒロインの双子姉妹の性格は、姉の麗子が優等生でおしとやかなのに対し、妹の香子(きょうこ)​はやんちゃで親や教師に手を焼かせることも多く、対照的だった。当初、茉奈と佳奈がどちらを演じるかは決まっておらず、撮影前の演技特訓では両方の役を練習していた。台本のセリフを数えたところ、香子のほうが多かったので2人ともやりたがり、じゃんけんして勝った佳奈（ただし後年のインタビューでは茉奈が「私が勝ったんだったかな」と話している）がやると勝手に決め、演出を担当する長沖渉チーフ・ディレクターに伝えるも一笑に付されたという。結局、演技特訓のなかでスタッフが検討したうえ、麗子を茉奈、香子を佳奈が演じると決まった。

みるみる演技が上達、出演者全員のセリフを覚えた

本格的な演技はこれが初めてとあって、当初はセリフも棒読みだった。脚本を手がけた大石静も《最初は目がテンになるほど下手だったの（笑）》と振り返りつつも、《でも、毎日毎日、特訓したら、ある日、突然開眼しちゃったというか、役に入り込んじゃった。もう普段から、香子役の子は脚を広げて座ってるし、麗子役は色っぽくなって、全然見分けがつかなかったのが、つくようになっちゃった》と驚くほど、2人の演技はみるみる上達していった（『週刊文春』1997年3月6日号）。本人たちに言わせると、それも長沖ディレクターをはじめスタッフに言われたことを忠実に守った結果だという。

演技だけでなく、ダンスと歌、さらに茉奈はピアノ、佳奈は将棋と特訓は3ヵ月にわたったが、2人は楽しくてしかたなかったようだ。撮影に入ってからは、出演者全員のセリフを覚え、うっかりセリフを忘れた共演者を救ったこともあるらしい。

「学校にはちゃんと行きなさい」と言ってくれたディレクター

長沖ディレクターは役作り以外にもたくさんのことを教えてくれた。とくに「放送が終わって、もしかしてすごく有名になってお仕事がいっぱい来るかもしれない。でも、学校にはちゃんと行かせてほしいし、行きなさい」とは、ことあるごとに母と2人を呼んでは繰り返し言われたという（「日経クロスウーマン」2019年3月26日配信）。これを受けて2人は授業にはできるかぎり出席する。撮影と学校の運動会が重なったときには、運動会に行ってくるよう長沖に言われ、スタッフたちは2人が戻るまで撮影をいったん止めて待ってくれた。その後、中学、高校と進んでからも、所属事務所が対応してくれたおかげもあり、仕事より学業を優先し、学校行事やテストは一度も休んだことがないという。

『ふたりっ子』で彼女たちがヒロインの少女時代を演じたのは第8回までだったとはいえ、すっかり人気者となり、街を歩いていても「麗ちゃん、香ちゃん」と役名でしきりに声をかけられた。2人をもういちど見たいという視聴者の熱烈な声を受け、ドラマの終盤には麗子の双子の娘役で再登場している。このとき2人が劇中で歌った「二千一夜のミュウ」はCD化され、歌手デビューも果たす。

面倒くさがり屋な姉・茉奈と、コツコツタイプの妹・佳奈

ちなみに『ふたりっ子』の姉妹は二卵性双生児という設定で、茉奈と佳奈も出演当時、自分たちは二卵性双生児と思い込んでいた。周囲からは「二卵性なのにそっくり」とよく言われたが、その後20歳のときにテレビ番組でDNAを調べたところ、じつは一卵性双生児だったと判明する。

『ふたりっ子』の放送当時、2人はお互いの違いを訊かれるたび、茉奈のほうが少しタレ目で、佳奈のほうがドングリ目と答えていた。双子だけに何かにつけてくらべられてきたせいか2人とも負けず嫌いに育ち、とくに佳奈のほうがそのきらいが強かったらしい。佳奈はのちに振り返って、《学校のテストも茉奈より1点でもいい点をとりたくて、勉強ばっかりしてました。ちょっとでも茉奈に負けると「もうっ！」と、家で暴れ散らかして、モノに当たってそれは大変で（笑）》と語っている（「CHANTO WEB」2023年10月28日配信）。

これについて姉の茉奈も、テストの点数で《佳奈が負けたときは家中がピリピリした雰囲気になる。ただ、勝っても負けても、テストの順位でいえば、いつも一つか二つの違いしかないんですけど（笑）》と明かしている（「ヨミドクター」2018年1月26日配信）。茉奈によれば、自分は本来面倒くさがり屋なのに対して、佳奈はコツコツやるタイプで、隣の机で彼女がバリバリ勉強していると自分もやるしかなく、それがよかったという。

関係がぎくしゃくしていた10代後半

ただ、10代後半あたりには2人の関係がややぎくしゃくしていた時期もあったらしい。佳奈いわく《テスト勉強やセリフを覚える姿とか、絶対見せないようにしていましたね。「私はそんな努力しなくてもできるよ？」みたいなスタンスを、茉奈に思い知らせたかったり。何の意地だったんだろう（笑）》（「美ST」2025年3月28日配信）。茉奈も《今では考えられないけれど、当時は佳奈に相談なんてありえませんでした。自分の弱い部分を見せられなくて。恥ずかしかったのかな？》と顧みている（同上）。

仕事でも、ミュージカルに2人がたびたびWキャストで出演し、当然ながらセリフも歌も同じなので否応なしに比較され、それが妹の佳奈にはちょっとつらかったという。舞台のコメントを求められる場面でも、たいてい茉奈が先に話すので、言おうと思っていたことを言われてしまい、急いで別のコメントを考えることも珍しくなかったとか。それでも佳奈は社交的な茉奈に助けられることも多く、《スタッフさんで元気がない人がいると、「今日、元気ないけど大丈夫ですか？」と声を掛けたり。そのあたりのことを全部、茉奈に任せてしまったので、私はラクをしてしまっていたかもしれません》とも語る（前掲、「CHANTO WEB」）。

周りが就活を始めると「2人だけ取り残された感じ」に

もっとも、当の茉奈は学生時代は人付き合いが苦手だったと明かしている。姉妹そろって関西学院大学に進み、学部もゼミも同じだったとはいえ、週末に遊びにいくのはそれぞれ別の友達とだった。茉奈が友達と遊んで帰宅すると、そのあとでほかの友達と遊んだ佳奈がすごく楽しそうな顔で帰ってくるのを見て、「きっと佳奈のほうが充実しているんだろうな」とひとりでへこんだりしていたという（前掲、「ヨミドクター」）。実際、佳奈は中学・高校時代には人見知りだったのが、大学に入るとクラスやサークルなどいろんな場所でたくさん友達ができ、世界も広がり、充実した日々を送っていたようだ。

ぎくしゃくした関係も20歳をすぎたころ、実家で2人一緒にお風呂に入っては、少しずつ悩みや仕事の相談をするようになり、茉奈によれば《私達の関係性が一皮剝けたというか、一段大人に進めたような気がした》という（前掲、「美ST」）。

学生時代は仕事以外に学業というもう1本の柱があったおかげで、たとえ仕事のスケジュールが入っていなくても「学校があるし」と安心できていた。だが、大学3年になると、周りの友達は就職活動を始め、茉奈と佳奈は2人だけ取り残された感じで「私たちは就活しなくていいんだろうか」と本気で考えたという。『ふたりっ子』以来となる朝ドラ『だんだん』（2008年度後期）への出演オファーがあったのは、そんな時期だった。（つづく）

（近藤 正高）