きょう2月23日、俳優の三倉茉奈・佳奈が40歳の誕生日を迎えた。4歳で劇団入り、5歳でCMデビューすると、朝ドラ『ふたりっ子』（NHK、1996年度後期）でヒロインの幼少期を演じ一躍人気者に。その後は……。

当時21歳の三倉茉奈（左）、三倉佳奈（2007年7月撮影）



当時21歳の三倉茉奈（左）、三倉佳奈（2007年7月撮影）

“2度目のヒロイン”『だんだん』に姉妹で出演

双子の俳優の三倉茉奈・佳奈姉妹が『だんだん』（2008年度後期）で12年ぶりにNHKの朝ドラに出演すると決まったとき、メディアでは「朝ドラ史上初の2度目のヒロイン」と話題となった。もっとも、本人たちとしては『ふたりっ子』では最初と終盤しか出ていないので、このときが「初めてのヒロイン」という気持ちが強かったという。

『だんだん』では、茉奈が島根のシジミ漁師の娘・めぐみ、佳奈が京都の芸妓の娘・のぞみと、離れ離れに育ちながら出雲大社で運命的な出会いを果たす双子の姉妹を演じた。『ふたりっ子』に続き演出を担当した長沖渉チーフ・ディレクターは放送を前に《双子ものは〈ふたりっ子〉でもやりましたが、あのときは二卵性双生児の設定で、大人になった双子のヒロインの顔が違っていました。それで、できないことがいっぱいありましてね。2人の顔が同じなら、周囲が見間違えることも含めて人間関係は多角的になるだろうし、ドラマの要素も倍加するだろう、と》と述べている（『ステラ』2008年10月10日号）。その言葉どおり、お互いの存在を知らずに育った2人が、自分とそっくりな相手と偶然出会うという劇的なシーンはいまも印象に残る。

「それぞれの個性を見てほしい」という思い

やはり放送を前に佳奈が《2人で作るドラマの先に、三倉茉奈と三倉佳奈という、1人の女優として見てもらえるようになったら、うれしい》と述べたとおり（同上）、『だんだん』は2人にとって大きな転機となった。姉妹で違うキャラクターを演じたことで、それぞれの個性を見てほしいという思いが強くなっていったという。

これを境に個人での仕事も増えていくが、最初のうちは現場に行っても、「あれ、きょうは2人じゃないの？」と訊かれることが多かった。これに対して茉奈は、それは自分たちが双子として認識されているということで、ありがたく思った反面、《心のどこかで、「私1人だと物足りないのかな？一人前じゃなくて、二分の一人前なのかな？」と複雑な気持ちになったのも本当です。まずは一人前になるところまで自分を持っていかないと、スタートラインにすら立てないと思ったんです》とのちに明かしている（「美ST」2025年3月28日配信）。佳奈のほうは、それまで一緒だった社交的な茉奈がいなくなり、これからは自分だけで積極的に人間関係を開拓しなければならないと思い知ったという。

結局、“1人”であることに自分たちも、世間の人たちも慣れるまでには時間がかかり、25歳ぐらいまで試行錯誤が続いたという。姉妹がそれぞれ「三倉茉奈」と「三倉佳奈」という1人の俳優として認知されるようになったのは、2012年に東海テレビの制作、フジテレビ系で放送された昼ドラの2作によってだろう。まず佳奈が『鈴子の恋』で、天才漫才師と謳われながら早世した実在の芸人ミス・ワカナを演じたのに続き、茉奈が『赤い糸の女』で主演を務め、ドロドロの三角関係を演じるなど、キスシーンあり濡れ場ありで大人の俳優へと脱皮を図った。

佳奈の結婚がターニングポイントに

茉奈にとっては、妹の佳奈がこの年、26歳で結婚したこともターニングポイントとなったという。佳奈は夫となった男性と大学時代から交際していたが、仕事を優先してしまい1ヵ月会わないこともあった。それを茉奈から「あんないい人、絶対逃したらアカン！」と説教されたこともあり、自身が予定していたより早く結婚することになる。

茉奈がターニングポイントと言ったのは、自分たちはそれまでずっと双子の子役のイメージが強く、恋愛スキャンダルもなかっただけに、世間の人たちもおそらく成人した女性像と結びつけて考えづらかったのを、佳奈が結婚して覆してくれ、《「マナカナも普通に恋愛してるんだ」とか、「2人は別々の女性なんだ」ということを、結果アピールできた》という意味でだった（前掲、「美ST」）。茉奈個人としても、佳奈の結婚後、1人でバラエティ番組に呼ばれることが増え、そのたびに「茉奈ちゃんはいつ結婚するの？」と愛のあるいじりをされるのが、《佳奈と同じではない、私だけの私で、やっと立つことができたと思え》うれしかったという（同上）。

第2子を出産して復帰した佳奈、保育士資格を取得した茉奈

2人は大学卒業を前に東京のマンションに部屋を借り、実家のある大阪と往復しながら仕事をするようになっていた。結婚により佳奈は夫との新居へ、茉奈も1人暮らしのためそれぞれ引っ越した。

佳奈はその後、女児と男児、2人の子供を儲けている。彼女にとってのターニングポイントは、第2子を出産して2ヵ月後に仕事に復帰した頃だという。それというのも、復帰直後、仕事と育児の狭間でいっぱいいっぱいになり体が持たなくなった経験から、《休める時はちゃんと休む、誰かに頼れるならちゃんと頼る、スケジュールはもっと余裕を持って組むようにする、そういったことにシフトしていくことで、私自身が丸くなったというか、気持ちにゆとりを持てるようになりました》との理由からだ（前掲、『美ST』｝）。

茉奈は佳奈の子供たちを伯母としてかわいがりながら、2015年には保育士の資格を、筆記と実技の試験に2年がかりで合格し取得している。ドラマデビューしてからも、この仕事をずっと続けられる保証はないと思っており、「もし、ほかの仕事をするなら何だろう」と考えると真っ先に思い浮かんだのが保育士だったという（「ヨミドクター」2018年2月1日配信）。折しもドラマでたまたま保育士の役に起用されたことにも後押しされ、受験を決めた。

その茉奈も2019年、33歳になる直前に結婚した。結婚前には相手の男性も呼ばれて佳奈から三者面談を受けた。このとき佳奈は彼に「茉奈のどこが好きなん？ 幸せにできるん？」などとしつこく訊ねたという。佳奈に言わせると、それも茉奈には幸せになってほしいという“親心”からだったとか。

俳優として、周囲を驚かせる“新しい挑戦”へ

茉奈も現在は一児（女子）の母親である。佳奈の家とは「気合を入れれば自転車で行ける距離」に住み、最近になってお互い頼りすぎたり任せすぎたりせず、精神的に自立できたんじゃないかと思えるようになったらしい。

長らく自己肯定感が低かったという茉奈は、結婚前にフルマラソンを完走したことで大きな自信を持ち、それ以来、もっと自分に向き合おうと心がけるようになったという。40代を前にしてキックボクシングも始めた。俳優としては昨年（2025年）、大阪の下町が舞台のはるき悦巳の人気マンガを舞台化した『じゃりン子チエ』で主人公チエの母親役を演じている。チエを演じたのは、朝ドラ『ブギウギ』（2023年度後期）でヒロインの少女時代を演じた澤井梨丘で、親子ともども原作キャラの再現度が高くて驚かせた。

佳奈も俳優に限らず色々と挑戦していきたいと語る一方、《これまでは自分に合う役はこういうもの、と決めつけていた部分があるのですが、それを取っ払って、求めていただいた役を柔軟に対応できる俳優になりたいと思っています》と話している（前掲、「美ST」）。昨年放送されたラジオドラマ『手が冷たい』（NHK FM）では、北海道の風蓮湖で高橋惠子演じる老漁師から漁を教わるシングルマザーを好演した。一聴して彼女と気づかないほど、いままでにない役どころだった。

「2人揃ってるやん！」かつてとは逆の価値

いまでは2人それぞれ個人での仕事が大半となり、ときどき番組やCMで一緒になると「2人揃ってるやん！」というふうに、かつてとは逆の価値を感じてもらえるようになったとは、茉奈の言である（「朝日新聞デジタルマガジン&M」2019年1月28日配信）。

今年1月には大阪・朝日放送の情報バラエティ『探偵！ナイトスクープ』の「そっくりさん特集」に茉奈と佳奈が揃ってゲスト出演した。このとき、2人は視聴者から推薦された著名人などのそっくりさんに対して似てるか否か判定を下したのだが、それがけっこう食い違っていて笑いを誘っていた。これもまた、おのおのの個性の表れなのかもしれない。それで笑いを取れるまでになったのはやはり、ときにはぎくしゃくしながらも2人で切磋琢磨を続けてきたからこそだろう。

（近藤 正高）