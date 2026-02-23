坂本冬美、中森明菜の還暦パーティーで藤あや子の“おっちょこちょい”ぶり暴露【徹子の部屋】
歌手の坂本冬美（58）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真多数】『坂本冬美特別公演』きらびやかなステージ 坂本冬美＆一路真輝デュエット姿も
19歳でデビューし、まもなく40周年を迎える坂本。島倉千代子さんと誕生日が一緒という縁もあり、デビュー当時から大変かわいがってもらったそう。初めての座長公演のときには一緒に本読みをしてくれたり、自宅に招いてもらったこともあったという。今日は島倉さんから頂いた着物を身に着け、貴重映像とともに想い出を振り返る。
来年の誕生日がくると60歳になり、還暦を迎える。坂本の誕生日である3月30日は親友・藤あや子の結婚記念日でもある。藤との付き合いも長くなったが、おっちょこちょいな一面は変わらないと明かす。昨年の中森明菜の還暦パーティーでも、藤さんは「おっちょこちょい」なことをしたと明かす。
【写真多数】『坂本冬美特別公演』きらびやかなステージ 坂本冬美＆一路真輝デュエット姿も
19歳でデビューし、まもなく40周年を迎える坂本。島倉千代子さんと誕生日が一緒という縁もあり、デビュー当時から大変かわいがってもらったそう。初めての座長公演のときには一緒に本読みをしてくれたり、自宅に招いてもらったこともあったという。今日は島倉さんから頂いた着物を身に着け、貴重映像とともに想い出を振り返る。
来年の誕生日がくると60歳になり、還暦を迎える。坂本の誕生日である3月30日は親友・藤あや子の結婚記念日でもある。藤との付き合いも長くなったが、おっちょこちょいな一面は変わらないと明かす。昨年の中森明菜の還暦パーティーでも、藤さんは「おっちょこちょい」なことをしたと明かす。