¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¡ÖOne UI 8.5¡×¸þ¤±¡ÖBixby¡×È¯É½¡¡ÀßÄêÊÑ¹¹¤â¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤ë¤À¤±
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï¡¢º£¸åÄó¶¡Í½Äê¤Î¡ÖOne UI 8.5¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖBixby¡×¤Î¥Ùー¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Áàºî¤ä¡¢Web¤Î¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÄó¶¡Í½Äê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ä¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à°ìÉô¤Î¹ñ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡£
¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Áàºî
¡¡Bixby¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡£
¡¡¿·¤·¤¤Bixby¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÊÀßÄêÌ¾¤ä¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎÏ¤»¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇGalaxy¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî²ÄÇ½¡£¥æー¥¶ー¤¬¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´õË¾¤¹¤ëÁàºî¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºîÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Bixby¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò²ò¼á¤·¡¢¡Ö±ÜÍ÷Ãæ¤Ï²èÌÌ¤ò¾ï¤ËON¡×ÀßÄê¤¬Í¸ú²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²èÌÌ¤¬¾ï¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸íÆ°ºîËÉ»ß¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢ÀßÄê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¹¤°ÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖPerplexity¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àWeb¸¡º÷
¡¡¿·¤¿¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àWeb¸¡º÷µ¡Ç½¤â¥µ¥Ýー¥È¡£AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥Ñー¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¡ÊPerplexity¡Ë¡×¤ò²ð¤·¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤½¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤ÏBixbyÆÈ¼«¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹Æâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç»Ò¤É¤âÍÑ¥×ー¥ë¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëWeb¸¡º÷·ë²Ì¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹Æâ¤ËÄ¾ÀÜÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£