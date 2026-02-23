「難しい決断だった」残留決意の佐野航大は未来永劫、NECで“愛される存在”になった。開始23分、１万2000観衆が「サーノ、サーノ、サーノ」の大合唱【現地発】

「難しい決断だった」残留決意の佐野航大は未来永劫、NECで“愛される存在”になった。開始23分、１万2000観衆が「サーノ、サーノ、サーノ」の大合唱【現地発】