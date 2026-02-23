¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÊý¤¬ÍÚ¤«¤Ë¾å¡£º¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌäÂê¤À¤é¤±¡×¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¿·´ÆÆÄ¡¢½é¿Ø¤Ç½ÉÅ¨¤Ë´°ÇÔ¤ÇÎ¨Ä¾È¯¸À¡£¹ß³Ê²óÈò¤Î¼«¿®¤Ï¡©
¡¡Èó¾ï¤Ë¤Û¤í¶ì¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ£²·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥É¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë16°Ì¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤òÍî¤È¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÌ¤¾¡Íø¤¬£¹»î¹ç¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡32Ê¬¤ËÁ°²óÂÐÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«£²Ê¬¸å¤Ë¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡¢£±¡Ý£±¤ÇÆþ¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢·ë¶É¡È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥¥é¡¼¡É¤Î¥¨¥¼¤È¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥è¥±¥ì¥¹¤Ë£²ÅÀ¤º¤Äµö¤·¤¿¡£
¡¡º£·î14Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿47ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢½ÉÅ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÈá¤·¤¤¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÊý¤¬ÍÚ¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡£Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÌäÂê¤À¤é¤±¤À¡£Í£°ì¤Î¸°¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤é¤¬¸°¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸µ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹ß³Ê²óÈò¤Î¼«¿®¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï°¤¤ÊÊ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤À¡£»î¹ç³«»Ï£±¡¢£²ÉÃ¤«¤é½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä±Ô¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¹ß³Ê·÷¤Þ¤Ç£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¶ì¶¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£±Æü¤âÁá¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
