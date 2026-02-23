¡Ö¤³¤ÎÌë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎËâË¡¡×ºÃÀÞ¤ò±Û¤¨¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë³¤³°»¿¼¡ÖÉ½¾ð¤Ç¤â´ÑµÒ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¼¡²óÂç²ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò8°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¶¥µ»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¨¥¥·¥Ó¤Î°áÁõ¤Ç¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡ÉÈäÏª¡ÄÃæ°æ°¡Èþ¤Î»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÈÂÀ¤á¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¿È¤òÊñ¤ß¡¢³Æ¼ïÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡£4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±éµ»½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤â¡¢ÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÎ¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï2ÅÙ¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬Â³¤¡¢8°Ì¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë±éµ»¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤Ë³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¡£³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Î±éµ»¤Ï´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤È4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢´é¤ËÉâ¤«¤ÖÉ½¾ð¤Ç¤â´ÑµÒ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÄË¤ß¤È¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÊì¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØUSA TODAY¡Ù¤Ç¤Ïº£Âç²ñºÇ¸å¤Î±éµ»¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÌë¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎËâË¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÜÈÖ¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥À¥ë¤âÌ¾À¼¤â´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÏÉ¹¾å¤Î¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉ¹¾å¤ò³ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î21ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¡¢2030Ç¯¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÊú¤«¤»¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¡¢É¬¤º¤ä¼¡¤Î4Ç¯´Ö¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]