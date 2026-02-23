¡Öº£¡¢Í£°ì¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¹âÌÚÈþÈÁ¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¿´¶¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×ÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤¬10¸Ä¤Ë¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¹âÌÚ¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òSNS¤ËÄÖ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500m¡¢1000m¡¢1500m¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É¹¾å¤ËÎé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìËç¡¢º£Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï500m¡¢1000m¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢1500m¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤ÀÆüËÜ½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢18Ç¯Ê¿¾»¤È22Ç¯ËÌµþ¤Ç·×7¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ëº£Âç²ñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤¬ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿10¸Ä¤ÎÂçÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2Ëç¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Öº£³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç Í£°ì¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï ¡Ø¤¿¤À¡¢¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿31ºÐ¤¬¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢ÊÄËë¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Thank you soooooo much¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê24»þ´Ö¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¾Ã¤¨¤ëÅê¹Æ¡Ë¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1500m¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¹âÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
