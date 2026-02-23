ºÝÎ©¤Ã¤¿±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»×¤¤¤òÃ×¤¹¤½¤ÎÌ¾¡¡ÁÃ¤òºî¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢±©À¸¤âº£Âç²ñ¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤¿°ì¿Í¤È¤Ê¤ë(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¡¢¹ñÆâ¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÄËë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡£»þº¹¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï³«ËëÅö½é¡¢·è¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ë¿Í¡¹¤Ï¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¡¢±©À¸·ë¸¹¹ßÎ×¡ª ÅÁÀâ¤Î¾ìÌÌ¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¡¡·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤Ë¤è¤ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î¼º°Õ¤Î5°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢ÅÜÞ¹¤ÎµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿2¿Í¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëFS¤Ç¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤Î¶ä¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤ÎÆ¼¤Ç¤½¤ì¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÌö¿Ê¤ò¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀþ¡×¤ÇÂª¤¨¤¿¤È¤¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿2014Ç¯¥½¥Á¡¦2018Ç¯Ê¿¾»¤Ç¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¤½¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î4²óÅ¾¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥ó¥×À®¸ù¼Ô¡£¸½ºß¤Î¶¥µ»¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎ´À¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¥µ»À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±©À¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂçÊÑÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£½Ù¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ±éµ»Á°¤Ë±©À¸¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕÉ´²»¤Ï±©À¸¤µ¤ó¤¬2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤È¤½¤ÎÌ¾¤¬½Ð¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï±©À¸¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Î¤³¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¶¥µ»¼Ô¤ò¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃ¯¤âÎ×¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÃÏ¤Ø¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´î¤Ó¤È½á¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸å¿Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤¤¿¤ª¼êËÜ¡Ä¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤â¤¬±©À¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÃ±¤Ê¤ë¾¡ÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤Î°è¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆ»É¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¡¢µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡ÖÁÃ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÃË¤Ë¤â¡¢»×¤¤¤òÃ×¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]