¡ÖÉã¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤ÇÌó30Ç¯¡×¶âÍ»»ñ»º5000Ëü±ß½÷À¤¬»ý¤ÁÂ³¤±¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1500¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Êì¡Ê97ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í200Ëü±ß¡¢Êì200Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â¡Ë
¸½ÍÂ¶â¡§4000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§Ìó1000Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§Ìó1000Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²¡ã4911¡ä¤À¤½¤¦¡£
Àµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ç¡×¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¡ÖÌó30Ç¯¡×ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¡Ê100³ô°Ê¾å¡¢ÊÝÍ´ü´Ö1Ç¯°Ê¾å¤Ç¤â¤é¤¨¤ë1500±ßÁêÅö¤Î¡ËÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ñÀ¸Æ²¤Î²½¾ÑÉÊ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¿¥í¥°¤«¤é»ñÀ¸Æ²¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¬¥ß¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9900¡ä¤Ï¡Ö¤ª¿©»ö·ô¤¬Ç¯¤Ë¡Ê1000³ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍ¤Ç¡Ë3Ëü±ßÊ¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÏÂ¿©¤¬¹âÎð¼Ô¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç³°¿©¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×ÅÀ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¿©»ö·ô¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¤Ë¤¤¤¤¡£ÌµÎÁ¤ÎÍ¥ÂÔ·ô¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ø¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤ª¿©»ö·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ï¤Æ¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤«¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤è¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
