¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡2²óÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤È¾å¡¹¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í3¡½0ÃæÆü¡Ê22Æü¡¢²Æì¡¦ËÌÃ«¡Ë
2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡£
¤½¤Î²óÀèÆ¬¤ÎÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤ò1µå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¤È¤ë¤È¡¢Â³¤¯Ì£Ã«ÂçÀ¿Áª¼ê¤ò3µå¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£4ÈÖ¤ÎºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤â¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿±»ô¹Ò¾çÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¤È¤ë¤È¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤ë8²ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÆÁª¼ê¤òÄã¤á¤Ø¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡¢ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤ò¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Î²ÖÅÄ°°Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿ÃÝ´ÝÅê¼ê¡£¡ÖÁ°²ó¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤¤ç¤¦¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬¤¹¤´¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿15Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï½é²ó¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¡¢2°ÂÂÇ¤È¡¢¼«¿È¤È¤·¤ÆËþÂ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê½¤Àµ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÃÝ´ÝÅê¼ê¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅº¤¨¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤²¡£¡Ö·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£