ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手と郄梨沙羅選手が、オリンピック期間の必需品を語りました。

大会5日目の現地時間10日、スキージャンプの混合団体でチームジャパンは丸山希選手、小林選手、郄梨選手、二階堂蓮選手の布陣で挑み、銅メダルを獲得しました。小林選手は今回4種目に出場し、ノーマルヒル8位入賞、ラージヒル6位入賞、スーパーチーム6位入賞の成績。郄梨選手は3種目でノーマルヒル13位、ラージヒル16位で終えました。

今大会を振り返り期間中必需品だったものを明かした小林選手は、「僕はいつも体重計を持っていて、今回特に体重の管理が難しかった。下回ってしまったら失格になっちゃうので、体重を維持できるように。今回選手村のご飯が合わなくて」と、自己管理面で欠かせないものだったと語りました。

一方、郄梨選手は「私も体重計は必需品」と前置きしつつ、「お香は持ち歩いています」とコメント。「部屋の臭いが気になるときがあるので。いつも同じ匂いだと落ち着くので」と、コンディション調整の裏側を明かしました。

