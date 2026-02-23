「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）

広島・辰見鴻之介内野手（２５）が２２日、オープン戦・日本ハム戦（名護）で“プロ１号”を放った。４点リードの八回２死二塁で杉浦の直球を捉え、左翼席へたたき込んだ。左翼の守備でもダイビングキャッチを見せるなど、攻守で躍動。新井貴浩監督（４９）からは高評価を与えられた。現役ドラフトで楽天から加入した新戦力が存在感を高めている。

名護の強い逆風を切り裂き、白球が左翼ポール際へ突き刺さった。快足を飛ばし、二塁に向かっていた辰見が困惑しながらも徐々にスピードを落とす。自身も驚きの“プロ１号”を、「びっくりしました。あんなにゆっくり走ることないので、ぎこちなかったです」と苦笑いで振り返った。

１点リードの八回だ。打線が爆発し、３点を奪い、なおも２死二塁で迎えた第４打席。１ボールから、杉浦の内角１４５キロを鋭く振り抜いた。「うまく打てたとは思ったんですけど、まさか入るとは」という打球はライナーで左翼席へ。「違和感しかなかった」と自慢の俊足を“封印”し、ゆっくりとダイヤモンドを一周。大学２年の秋以来という一発に、三塁側スタンドを赤く染めた鯉党からは大きな拍手が送られた。

ベンチから打球の行方を見守った新井監督は、スタンドインを確認すると「びっくりしたよ」と笑顔で頭を抱えた。体重６５キロとチーム最軽量ながらパンチ力をアピールした若鯉を、「パンチがないと、あのアゲンスト（逆風）の中で本塁打にならない。本当にナイスバッティングだった」と手放しでたたえた。

守備でも存在感を放った。内野手登録ながら左翼で出場。二回２死の場面で上川畑が放った鋭いライナーに対し、迷わず前進してダイビングキャッチを成功させた。「どういう打球がくるかを予測しながらできた」と素早い一歩目から地面すれすれで好捕。高いユーティリティー性も、首脳陣への大きなアピールとなった。

昨秋の現役ドラフトで楽天からカープへ移籍。昨季イースタン・リーグで３１盗塁をマークし、盗塁王を獲得した快足が高く評価されていたが、キャンプイン直後から「走」に加え「攻守」でもアピールが続く。指揮官は「実戦で映える選手。チームにとってありがたい存在」と信頼を寄せる。

このまま結果を残し続ければ、自身初となる開幕１軍の切符もぐっと近づいてくるはずだ。周囲の期待が日に日に高まる中、「あすもしっかり準備して、全力を出し切りたいです」と表情を引き締めた辰見。新天地でのサバイバルを勝ち抜き、Ｖ奪還への欠かせぬピースへと成り上がっていく。

【辰見鴻之介（たつみ・こうのすけ）】

◆生年月日 ２０００年１１月２４日生まれ、２５歳

◆出身 福岡県

◆サイズ １７６センチ、６５キロ

◆投打 右投げ右打ち、内野手

◆球歴 香住丘、西南学院大を経て２２年度育成ドラフト１位で楽天に入団。２３年７月に支配下登録、２４年オフに育成契約となるも２５年７月に支配下復帰。昨季３１盗塁でイースタン・リーグ盗塁王に輝く。１軍通算２試合で打率．０００、本塁打、打点はなし。２５年度の現役ドラフトで広島に移籍

◆趣味 読書。特に小説が好き。三浦しをん著の「風が強く吹いている」がお気に入りの一冊

◆好きな食べ物 もみじまんじゅう