´Ú¹ñ·Ý¿Í¤ÎºÊ¡¢¥Ó¥¥Ë¤Ç¸Ø¼¨¤·¤¿ÌµÂÌÆù¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥°¥¡¥ó¤ÎºÊ¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤¬¡¢´°àú¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤Ï2·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê³«¤±¤¿³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É¼«Í³¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¡¢¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤Ï¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ëÀÄ¤¤³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¿å¿§¤ÎÊÁ¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¥Ë¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Î¥é¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥«¥ó¥¹¥ë¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿¼¤¯¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±¿Æ°¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤È¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤ÈÄ¾³Ñ¤Î¸ª¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥°¥¡¥ó¤È·ëº§¤·¡¢SBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ±¾²°ÛÌ´2¡Ý·¯¤ÏËÍ¤Î±¿Ì¿¡Ù¤Ë¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¿·º§À¸³è¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç½°¤«¤éÂç¤¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£
²áµî¤ËÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥½¥ë¥¤¤Ï¡¢·ëº§¸å¡¢10Ç¯´Ö¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¹³¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£