Wonjungyo Hair¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì♡¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥ÈÉÕ¤¤ÇÈ±¤â¥á¥¤¥¯¤â³Ê¾å¤²
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è»á´Æ½¤¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥â¥¤¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¥á¥¤¥¯¤òÆ±»þ¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ò¤·¤¤ÆâÍÆ♡Á´¹ñÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Wonjungyo Hair¥ê¥Ú¥¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¡Ë¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥ÈÉÕ¤¥»¥Ã¥È3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¹¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥¤¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¢¨1¡Ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¤Þ¤È¤Þ¤êÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥Ú¥¢ー¤Î¹á¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¡£¥«¥éー¤Ï¡Ú¸ÂÄê¡ÛSP01¥Ù¥¤¥¯¥É¥Õ¥£¥°¡£½Ï¤·¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¥Ä¥äÈ±¤Ë±Ç¤¨¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥¸¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥óHCI¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë¡¢¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¡Ê¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡Ë¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë
Wonjungyo Hair¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì♡¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥ÈÉÕ¤¤ÇÈ±¤â¥á¥¤¥¯¤â³Ê¾å¤²
¥â¥¤¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Î¼ÂÎÏÇÉ½èÊý
¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ë¤ÏÊ¬»ÒÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥±¥é¥Á¥ó¤òÇÛ¹ç¡£ÄãÊ¬»Ò¥±¥é¥Á¥ó¤ÏÍÓÌÓ¤«¤é0.002¡ó¤·¤«ºÎ¼è¤Ç¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¡¢È±¤Ë¥Ï¥ê¤ä¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢¤¦¤Í¤ê¤ä¹¤¬¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÃæÊ¬»Ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê¢¨3¡Ë¤Ï¿»Æ©À¤ÈµÛ¼ýÀ¤ò¹â¤á¡¢È±¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¤â¤³¤â¤³Ë¢¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·À®Ê¬¥È¥¹¥Æ¥¢¡Ê¢¨4¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ®¤ÇÈ±¤Î¼Á´¶¤òÀ°¤¨¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ä¥«ー¥ë¤Î·Á¾õ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë°ì»þÅª¸ú²Ì¡Ê¢¨5¡Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¥µ¥í¥ó´¶³Ð¤ÎÀ®Ê¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥À¥áー¥¸Êä½¤¤ÈÊÝ¼¾¤òÎ¾Î©¡£
¥±¥é¥Á¥óÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¢¨6¡Ë¤¬ÌÓÀè¤Þ¤Ç»ØÄÌ¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡Ê¢¨7¡Ë¤¬¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤È±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¤Ë¤Ï²Æì¤Î¥µ¥ó¥´¾ÌÊÝ¸î³èÆ°¤ò°ìÉô»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¸ÅÅç»º¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2²Ã¿åÊ¬²ò¥¦ー¥ë¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨3²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê¥«¥·¥ß¥ä¥ä¥®¡Ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨4¥¢¥ß¥Î¥¨¥Á¥ë¥Á¥ª¥³¥Ï¥¯»À¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à
¢¨5Àö¤¤Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¸ú²Ì
¢¨6²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡ËÊä½¤À®Ê¬
¢¨7ÊÝ¼¾À®Ê¬
¼è°·Å¹ÊÞ¾ðÊó
ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñÈ¯Çä¡£
¼è°·Å¹¤Ï¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Amazon¡¢Qoo10¡¢³ÚÅ·¡¢¥í¥Õ¥È¡¢¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡¢R.O.U¡¢¥¤¥ª¥ó¡¢µþ²¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢¥×¥é¥¶¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤òÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë¡¢Wonjungyo Hair¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¥µ¥í¥óÉÊ¼Á¤Î¤¦¤ë¥Ä¥äÈ±¤È¡¢¿¼¤ß¥ì¥Ã¥É¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¼«Ê¬Ëá¤¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹♡
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£