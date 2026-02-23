¡Ö»×½Õ´ü¤À¤«¤éÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¡¡3000¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×
¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì²Ê¶µÍ¡¡¦Ä¹Ã«ÀîÇîÇ·»á¤¬µ¤·¤¿¡Ö¹ñ¸ì²ÊÄÌ¿®¡×¤¬¶µ°÷¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ï¤í¤¯¤Ë¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤¬¼ø¶ÈÃæ¤Ë¡Ö»ØÌ¾¤Ê¤·¡×¤ÇÈ¯É½¤·¡¢°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¡¢¤È¤¤ËÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬³è¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÁ°¸þ¾å¤ËÂ³¤¡¢½ñÀÒ¡ØÀ¸ÅÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö°µÅÝÅª»ö¼Â¡×¤Îµ°À×¡ª¡¡¼ÀÉ÷ÅÜÅó¤ÎÃæ³ØÀ¸¡ÖÆ¤ÏÀ¤Î¼ø¶È¡×¤ËÄ©¤à¡Ù¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¹ñ¸ì²ÊÄÌ¿®¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸«¤É¤³¤í¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âË½ÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Õ¤Ä¤¦°ìÈÌ¤Î¶µ»Õ¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È¯¸À¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»×½Õ´ü¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÇ¯º¢¤À¤â¤ó¤Í¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
Á´¤¯¤Î¸í¤ê¤À¡£
»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ëÃË»Ò¤ÎÆüµ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
»ä¤È½Ð°©¤Ã¤¿4·î½éÆü¡¢¶µ¼¼¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¢£¢£¢£¢£
º£¤Þ¤Ç¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë°¥¬¥¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë²¿²ó¤âÅÜ¤é¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âË½ÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ò¤¹¤°¤Ë²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ê¤Î¤ËÈ¿¾ÊÊ¸¤Þ¤Ç½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
2Ç¯¡¢3Ç¯¡¢4Ç¯¤È¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁ´Éô³ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥Á¥¥¹¤ò¿Í¤ÎÆ¬¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í§Ã£¤Î¼ê¤ò¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇÀÚ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë°¥¬¥¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢5Ç¯¤Ë¤¢¤¬¤ê»×¤Ã¤¿¡£¡Ö³§¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤É¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢°ì¸À²È¤Ç¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÈè¤ì¤ë¡×¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¯¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¢£¢£¢£¢£
¼¡¤Ï½÷»Ò¤ÎÆüµ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö±ø¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ»¤Ç¤¹¡×
»ä¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥È¤Ë¡Ö»à¤Í¡¢¥Ö¥¹¡¢¥Ç¥Ö¡¢¥¥â¥¤¡×¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¢¸ý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤Ä¤â¤«¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃëµÙ¤ß¤Ï¥ì¥¯¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¶µ¼¼¤Ç°ì¿Í¤Ç¼«Ê¬¤Î´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¡¢¿²¤ëÁ°¤ÈÄ«¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÉ¬¤º¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡Ö¤â¤¦¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤À¡×¤½¤¦»×¤¦¤È¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Ð¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥¤¥¸¥á¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
Í§Ã£¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¼þ¤ê¤Î»Ò¤¬Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«³Ø¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ì¤ÐÀèÀ¸¤¬¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ì½ê·üÌ¿¤ä¤ì¤Ð¡ÖÎÉ¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¡£ÀèÀ¸¤À¤±¤¬»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤è¤¦¤ÈÊÙ¶¯¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4Ç¯À¸¤Ç¤â¤Þ¤¿¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀèÀ¸¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
±ø¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ»¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¸¥á¤È¤¤¤¦¥¤¥¸¥á¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡á¥¬¥êÊÙ¡×¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬ÊÙ¶¯¤ò»ß¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥êÊÙ¡á¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤Ã»Ò¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¤¥³¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÁÝ½ü¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¿¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤¦¤±¤ë¡¼¡×
¼«³Ø¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈóÆñ¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¤Î¼»ÅÊ¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£ÀèÀ¸¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅö»þ¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¼»ÅÊ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¥Ð¥«¤¸¤ã¤ó¡×¶²¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¢£¢£¢£¢£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ»¤ò¡Ö±ø¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤Î»Ò¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö±ø¤¯¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤Í¡×
¡Ö»ä¤Î³ØÇ¯¤ÏÍî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤±¤ë¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤¬6·î¤Ëµ¤·¤¿Æüµ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¢£¢£¢£¢£
»ä¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ¸ÅÌ¤Ë¤ª¤·¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ë¡£¤È¤¤¤¦ºÇÄã¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Î³ØÇ¯¤ÏÍî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Î»ä¤Î³Øµé¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£¼ø¶È¤ò¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÎÃæÎ¬¡Ï
ÀèÀ¸¤Ï´Å¤«¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Î¿´¤âÀ®Ä¹¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¹ÊÌ¤ä¥¤¥¸¥á¤À¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é¿Í¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤¬¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×
¹â³ØÇ¯¤Ç¡¢È¯Ã£¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ö»×½Õ´ü¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»×½Õ´ü¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤¢¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüµ¤¬»ä¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£Æüµ¤â¤Þ¤¿Î©ÇÉ¤Ê¡ÖÈ¯¸À¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¸¶°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö¤µ
¡¦Âç¿Í¡¢¤È¤¯¤Ë¶µ»Õ¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¼¸ÀÕ
¡¦¤¤¤¸¤á¤òÀ¸¤àº¹ÊÌ¤Î¹½Â¤
Æüµ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Ö²áµî¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¸í³Ø½¬¤¹¤ë¡£
¶µ»Õ¤ò¸ì¤ë¤ËÂ¤ë¿ÍÊª¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤éÈ¯¸À¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Ä¹Ã«Àî³Øµé¤Ï°ã¤¦¡£
»ä¤ÏÊ£¿ô¤Î¡Ö¶µ°éº¤Æñ¹»¡×¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢²¿¿Í¤â¤Î¡ÖÉÔÎÉ¡×À¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹2ËüÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³Øµé¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¦¤Ë1Ç¯2Ç¯¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
È¯¸À¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¼«¤éÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
²»ÆÉ¤¹¤ë¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¡£È¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¤¢¤ëÇ¯¤Ë¤Ï¡¢10»þ´ÖÏ¢Â³¤Î¡Ö»ØÌ¾¤Ê¤·Æ¤ÏÀ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÈ¯¸À¿ô¤Ï100¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂç¤Ï124È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï1»þ´Ö¤ËÆó¸À¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï»Ò¤É¤âÃ£¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»íÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
50Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¶µ»Õ¤¬»ä¤Î¼ø¶È¤ò»²´Ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¡£»²´Ñ¼ÔÁ´°÷¤¬¶Ã¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÃæ³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£1Ç¯À¸¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤é¡¢3Ç¯À¸¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«ÄÌ¤·¤ÆÉÛÀÐ¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»ö¼Â¡×¤À¡£¡Ö»×½Õ´ü¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö»×¤¤¤Ä¤¡×ÄøÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¶¯¸Ç¤Ê»ö¼Â¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Äµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ë¹ñ¸ì¶µ»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¸ÀÍÕ¡×
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö»ØÌ¾¤Ê¤·Æ¤ÏÀ¡×¡ª¡¡¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¸ì¶µ»Õ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î·èÄêÅª¤ÊÈ¯Ìä¤ÇÃæ1À¸ÅÌ¤Î»×¹Í¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë
