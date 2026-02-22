チーズガーデンの桜スイーツ♡春限定ケーキ登場

春の訪れを感じる季節限定スイーツが、チーズガーデンから今年も登場します。桜の上品な香りとチーズのコクが重なり合う『御用邸さくらチーズケーキ』をはじめ、カフェ限定パフェや数量限定のホワイトチーズケーキもラインアップ。大切な人への贈り物や新生活のお祝いにもぴったりな、とっておきの春スイーツをご紹介します。

春色に染まる桜チーズケーキ

『御用邸さくらチーズケーキ』は、桜の花から抽出したエキスや細かく刻んだ桜の葉の塩漬けを合わせた桜餡を、数種類のチーズをブレンドした生地に練り込み、しっとりと焼き上げたベイクドチーズケーキ。

封を開けた瞬間に桜の香りがふわりと広がり、ほんのり桜色の生地が春らしい華やかさを演出します。

ひと口目は桜の甘くやわらかな香りとチーズのミルキーなコク、食べ進めると桜の葉のほのかな塩味がアクセントに。

常温で持ち帰れるため、自宅でのティータイムや卒入学祝、入社祝などの贈り物にもおすすめです。

御用邸さくらチーズケーキ



販売価格：1,780円（税込）

販売期間：2026年3月4日（水）～4月初旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

ドラえもん限定メニューが神保町に登場♡映画コラボカフェ

カフェ限定♡さくらパフェ

販売価格：850円（税込）



カフェ店舗では『季節の御用邸パフェ さくら』を販売。

国産白桃ピューレを使った白桃ゼリーに、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ね、『御用邸さくらチーズケーキ』と『御用邸ストロベリーチーズクッキー』をトッピングしています。

さらに、さくらソースやさくらチョコシェイブ、サクラクランチが彩りと食感をプラス。チーズのコク、桜の香り、白桃ゼリーのぷるんとした食感が重なり合う、季節感あふれる一品です。

販売期間：2026年3月4日（水）～4月初旬（予定）

販売店舗：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店、東京ソラマチ店、北千住マルイ店、ジ アウトレット湘南平塚店、シャポー船橋店、エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店、イオンモール太田店、三井アウトレットパーク 岡崎店

数量限定ホワイトも登場

2月18日（水）より数量・期間限定で発売される『御用邸ホワイトチーズケーキ』も見逃せません。

チーズ本来のミルク感、コク、酸味が際立つ白いベイクドチーズケーキで、とろけるような口どけが魅力。特注の手焼き窯で職人が焼き加減を見極めながら白く仕上げるため、製造数量が限られています。

レインボー箔押しを施した上質感あるパッケージは、手土産や贈り物にもぴったり。常温で持ち帰り可能なので、さまざまなシーンで活躍します。

※画像はすべてイメージです

春の贈り物にチーズガーデンを♡

桜が香る華やかなチーズケーキに、カフェ限定パフェ、そして特別感あふれるホワイトチーズケーキ。

春ならではの味わいがそろうこの季節は、大切な人と過ごす時間をより豊かにしてくれます。チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡