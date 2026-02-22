大人の女性に寄り添うベーシックスタイルを提案するOPAQUE.CLIPから、HELLO KITTYとのスペシャルコラボが登場。ふわもこ素材やキラキラのフィルム素材を取り入れた、遊び心あふれる小物がラインナップします。2月19日（木）より一部対象店舗およびオンラインストアにて発売。デイリーにもギフトにもぴったりな、ときめきアイテムをチェックして♡

キラふわ素材の主役級バッグ＆ポーチ

【ハローキティ】キラふわフェイス巾着ポーチ2,989円（税込）は、立体リボンが目を引く愛らしいフェイスデザイン。

ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）は華やかなフィルム素材、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）はふんわり素材で展開。

ブラックボア（#819）はECサイトと一部店舗限定です。

【ハローキティ】フェイス型2WAYキラふわミニショルダーバッグ4,979円（税込）は、取り外し可能なチェーン付きでポーチとしても使える2WAY仕様。

ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）の5色展開。

りんご型メタルパーツや内ポケットなど機能面も充実しています。ブラックボア（#819）はECサイトと一部店舗限定。

【ハローキティ】キラふわマルシェバッグ4,979円（税込）は、刺繍フェイスがポイント。

展開カラーはホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）。

ブラックボア（#819）はECサイトおよび一部店舗限定です。

OPAQUE.CLIP×HELLO KITTYキラふわ限定コラボ小物登場

2WAY小物＆チャームも充実

【ハローキティ】フェイス型2WAYキラキラフラットポーチ4,979円（税込）は、立体リボンとフリル調ストラップが可愛いスクエア型。

ストラップは取り外し可能でポーチとしても使用可能。ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#819）、ベージュフィルム（#052）の3色展開。

ブラック（#819）はECサイトと一部店舗限定です。

【ハローキティ】キラふわフェイス型ミラーチャーム2,989円（税込）は、ボア素材を使用したトレンド感のあるアイテム。ホワイトボア（#103）、ブラックボア（#819）の2色展開。

ブラック（#819）はECサイトおよび一部店舗限定カラーです。

すべての商品にオリジナルネームと下げ札が付き、特別感もたっぷり。

大人可愛いを楽しもう♡

レオパード柄やシックなカラーで仕上げた、今季ならではのHELLO KITTYコラボ。甘さと上品さを兼ね備えたOPAQUE.CLIPらしいアイテムは、日常コーデにさりげなく遊び心をプラスしてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめ。この機会に、とっておきの“キラふわ”を手に入れてみてください♡