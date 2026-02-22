新たな道を切りひらき、未来をつくるIDÔLE（イドル）たちへ。自分だけの強さと美しさを引き出すイドルシリーズから、待望の新メイクアッププライマーが誕生します。肌悩みに合わせて選べる3色展開で、ベースメイクの完成度を底上げ。ファンデーションの前に仕込むだけで、理想のツヤ肌へと導きます。

3色で叶える瞬時の肌補正

「イドル スキン ミルク プライマー」は、肌悩み、瞬時に補正*¹する計算された3つのシェード展開。

容量30mL、価格は5,940円（税込）。2026年3月4日（水）全国発売、2月27日（金）公式オンラインショップ先行発売です。

#01バブル シェイクは、血色感¹とツヤが欲しい方へ。ピンクピグメントとパールが自然なトーンアップ¹を叶え、乾燥が気になる肌にもおすすめです。

#02ベリー シェイクは、くすみを飛ばしたい¹方に。パープルピグメントが色むらを補正¹し、透明感のある印象へ導きます。

#03マッチャ シェイクは、赤みをカバー¹したい方に。グリーンピグメントとパールが赤みを瞬時に補正¹し、均一感のある肌印象へ整えます。

ランコム新作プライマー誕生♡3色で悩み補正

スキンケア発想の贅沢処方

ベースメイクを格上げするだけでなく、厳選された3つのスキンケア成分を配合。

ヒアルロン酸²が美しいツヤを与え長時間保湿感をキープし、ビタミンE³がメイクを保ちながら乾燥によるくすみ⁴を防ぎます。さらにリポヒドロキシ酸⁵が肌をなめらかに整え、つるんとした質感へ。

また、グリップポリマー⁶配合により、1日中⁷ツヤ感が続き、24時間⁷メイクもちを持続。ブラー効果¹で毛穴や色ムラをぼかし、ファンデーションの美しい仕上がりをサポートします。

使用前は軽く振ってから使うのがポイントです。

*¹メイクアップ効果による

*²ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*³トコフェロール（保湿成分）

*⁴乾燥による

*⁵カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*⁶ポリアクリロイルジメチルタウリンアンモニウム、（アクリルアミド／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー：メイクキープ成分

*⁷ランコム調べ。個人差があります。

未来を切りひらく自信肌へ♡

肌悩みに合わせて選べる3色のイドル スキン ミルク プライマーは、補正*¹と保湿、メイクキープを同時に叶える心強い存在。ファンデ前のひと手間で、印象はぐっと洗練されます。

自分らしい強さと美しさを引き出す新習慣として、毎日のメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか♡