神保町駅から徒歩1分のCafe Lishにて、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観を楽しめる限定メニューが登場します。期間は2026年2月24日(火)～2026年5月29日(金)。映画公開を記念した特別なフード＆ドリンクがそろい、店内ではポスター掲示や予告編上映も実施。物語の余韻に浸れる、とっておきのカフェタイムを過ごしてみませんか♡

映画の世界観を味わうフード

税込1,600円の「海の恵みのボンゴレビアンコ」は、アサリの旨味が凝縮したソースに、ハマグリと昆布茶を隠し味として加えた奥行きのある一皿。

「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんが可愛らしく添えられています。

税込1,500円の「水中バギーオムライス」は、映画に登場するひみつ道具“水中バギー”をモチーフにしたメニュー。ふわふわ卵とケチャップの甘みが絶妙に重なり、見た目にも楽しい一品です。

ドラえもん限定メニューが神保町に登場♡映画コラボカフェ

深海をイメージしたスイーツ＆ドリンク

税込1,350円の「深海パフェ」は、青と白のゼリーで神秘的な海を表現したデザート。透明感のあるビジュアルと爽やかな味わいが魅力です。

税込850円の「深海ブルーソーダ」は、グラスの中に広がる海底の世界をイメージ。海面に立つドラえもんたちの印象的なシーンを再現した、写真映えも抜群の一杯です。

※画像はイメージです

うれしい限定特典もチェック

「海の恵みのボンゴレビアンコ」または「水中バギーオムライス」を注文するとCafe Lish限定ランチョンマット、「深海パフェ」注文で限定ポストカード、「深海ブルーソーダ」注文で限定コースターをプレゼント。

さらに、4種の限定メニューをご注文の方に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』シールをお渡しいたします。

春の神保町で特別なカフェ時間を♡

映画の余韻をそのまま味わえる、今だけのドラえもん限定メニュー。可愛さと美味しさを兼ね備えた4品は、友人とのお出かけやひとり時間にもぴったりです。

神保町散策の合間に立ち寄って、ここでしか手に入らない特典とともに特別な思い出を作ってみてはいかがでしょうか♡