2026年2月20日オープン「お好み焼ゆかり ＫＩＴＴＥ大阪店」作って美味しいお好み焼体験教室！

創業76年老舗お好み焼ゆかり。「ゆかり」という名前には、人と人を結ぶ“ご縁”を大切にしたいという想いから生まれたそうで、その想いを象徴するのが、金のコテ。あなたに素敵なご縁が訪れますように…と、幸せが訪れるフォトスポットとして入口で皆さまを出迎えてくれます。

お好み焼ゆかり ＫＩＴＴＥ大阪店

店内には、通天閣や大阪城、馴染みのある大阪らしい観光スポットに、おばちゃんの姿までがユニークなポップアートで表現されており、お食事までの気分もワクワクします。

お好み焼体験教室

自分で焼く「お好み焼体験教室・3500円(税込)」は、手ぶらで参加OK。

「体験シンプルプラン」では、ウーロン茶付・特選ミックス焼（豚・イカ・えび入り）のお好み焼づくり体験。

「体験お土産プラン・4500円(税込)」では、ワンドリンク付（アルコール可）・特選ミックス焼（豚・イカ・えび入り）・お土産（約5人前作れるお好み焼セット）の2パターンがあります。

体験お土産プラン

今回は、体験お土産プランに挑戦しました。プロのスタッフさんから、焼き方をレクチャーしていただけるので安心して参加できます。わかりやすい写真つきの案内もあるので参考にしながら、いざスタート。

あらかじめ具材がボウルに盛り付けた状態でテーブルまで届けられます。特選ミックス焼（豚・イカ・えび入り）大ぶりの具材がたっぷりと入っております。

具材が綺麗に混ざると、熱々の鉄板へ。丸く乗せてゆき、最後に豚肉を上に乗せて、中火で約2分焼きます。

2分・3分・3分・2分と、計4回ひっくり返すと焼き上がりました。ひっくり返している最中にも、ふわふわに焼き上がる感覚がわかり、自宅で焼く際のヒントになりました。

マヨアートにチャレンジ

出来上がった特選ミックス焼へ、”マヨアート”にチャレンジ。可愛らしくデコって、自分好みの一品が完成したらできあがりです。

特選ミックス焼

ふっくらとした食感で、キャベツの優しい甘さ、ジューシーな豚肉に、イカとえびも入った豪華な「特選ミックス焼」。マヨアートでは、大阪ゆかりと書きました。世界に一枚だけのお好み焼の完成です。

店舗限定メニュー 西梅田焼

西梅田にちなんだメニューも登場！店舗限定メニュー「西梅田焼」。表面には、ふわりとした玉子が貼り付けられており、中には切りもち・国産豚バラ・イカ・エビ・タラシート、ふっくら食感でボリューム満点。

タラシートがアクセントになっており、お酒とも相性抜群！

お好み焼体験教室に参加すると、認定書が贈呈されます。お土産には、約5人前作れるお好み焼セットと、コテがついているので自宅で何度もお好み焼を作る際にも役立つので嬉しい！

店頭には、お好み焼粉や実際にお店で使用されている、お好み焼ソースやマヨネーズなども販売されています。ご自宅やお土産にもぴったりです。

プロから焼き方をレクチャーしてもらい、お好み焼を自分で焼く「お好み焼体験教室」。

平日11時～21時の間、約100分 体験可能人数は4名～48名まで、体験料金1人3,500円～ウェブサイトから申込可能。

お好み焼ゆかり ＫＩＴＴＥ大阪店

大阪市北区梅田3丁目2-2KITTE 大阪4階

06-6616-8475

営業時間 11時～23時（定休日：施設の休日に準じる）