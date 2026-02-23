ロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、闘病していた。来月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。メンバー4人が支えてくれたファンクラブへ23日未明に報告。公式サイトでも伝えた。

「今が一番仲良し」。2010年のREBOOT（活動再開）以降、LUNA SEAの5人が繰り返し口にしてきた言葉だ。

BUCK―TICKのボーカリスト櫻井敦司さんが23年に急死。同世代のアーティストの訃報に胸を痛め「オリジナルメンバーで活動できているのは奇跡」と感謝。互いの誕生日になるとSNSで祝い合うなどしていた。

高校2年生だった1987年、同級生だったSUGIZO（56）とバンド「PINOCCHIO」を結成。2人でパンツ1枚で自宅の屋根に登った時「俺たちだったらプロになれる」というSUGIZOの言葉に感化され、高みを目指すようになった。ギターのINORAN（55）とベースのJ（55）が組んでいた「LUNACY」に合流。89年5月29日、ボーカルのRYUICHI（55）が加わった。

初めてメンバーで音を合わせた89年5月は「これだ！」と足りなかったピースがはまったように感じたという。その後は“五者五様”の表現でぶつかり合い、個性を輝かせてきた。

互いを尊重し合う5人。真矢さんが脳腫瘍を発表した昨年9月には「治療に集中してほしい」と活動休止を提案した者もいたが「（自身が）帰る場所として活動を止めないでほしい」と懇願する真矢さんの思いをくみ、メンバーは活動の継続を選択していた。

3月12日に東京・有明アリーナで予定されている公演での復帰を目指していた真矢さん。待っていたメンバーのショックは測り知れない。