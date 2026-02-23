¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÂçÊ¬1¶è¤Î¸õÊä¡¡¹ñÌ±¤¬ÍÊÎ©·ÑÂ³¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¡¢¸©Ï¢Êý¿Ë
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ï21Æü¤ÎÁíÌ³²ñ¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤âÂçÊ¬1¶è¤Ë¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤ËÅÞËÜÉô¼çÆ³¤ÇÍÊÎ©¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿¿·¿Í¤¬¡¢°ú¤Â³¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°²ó2024Ç¯½°±¡Áª¤ÎÆ±¶è¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¼ÒÌ±ÅÞ¡¢Ï¢¹çÂçÊ¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°Á°¿¦¤ÎµÈÎÉ½£»Ê»á¡Ê67¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£º£·î8Æü¤Î½°±¡Áª¤Ï¶¦Æ®¤¬Êø¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿äÁ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢¹ç»±²¼¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î»Ù»ý¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤¬ÅöÁª¡£8Áª¤òÆ¨¤·¤¿µÈÎÉ»á¤ÏÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¸©Ï¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î©Ì±¡¢¼ÒÌ±¡¢Ï¢¹ç¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤âÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë