¡¡¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ24Æü¤Ç4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥·¥¢¤òÍø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÆ¹¶·â¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç°ìÆü¤âÁá¤¤ÀïÆ®½ª·ë¤òË¾¤à¡£
¡¡Âç¹ñ¥í¥·¥¢¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤ÎËÉÀï¤Ç¡¢ÀïÆ®¤Ïç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü²½¤È¤È¤â¤ËÁÐÊý¤Î»à½ý¼Ô¤ÏÁý¤¨¡¢¾ÃÌ×Àï¤ÎÍÍÁê¤À¡£
¡¡ÊÆÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¤ÎÎ¾·³¤Î»à½ý¼Ô¤ÏÌó180Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±´Ö¿Í»à¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç1Ëü4Àé¿Í¤òÄ¶¤¹¡£
¡¡Èï³²¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃç²ð¤ÇÄäÀï¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ãÀï¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄäÀï¹ç°Õ»þÅÀ¤ÎÁ°Àþ¤ÇÀïÆ®¤òÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Î¾·³¤¬Å±Âà¤·¤ÆÈóÉðÁõ¤Î¼«Í³·ÐºÑÃÏ°è¤Ë¤¹¤ë°Æ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¤ò¤Û¤ÜÍåÎó¤·¤¿28¹àÌÜ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÎÎÅÚ³ä¾ù¤òÇ÷¤ë¹àÌÜ¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅþÄì¤Î¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£Ç¯11·î¤ËÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¡ÖÏÂÊ¿¤ÎÃç²ð¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÊÆ¹ñÌ±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤ËÏÂÊ¿¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ç°Õ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ð¤«¤ê¾ùÊâ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤òµö¤·¡¢Àï²Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤È¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤ÆÃç²ðÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÀïÆ®¤ÎÄ¹´ü²½¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÅà·ë¤·¡¢¾Íè¤ËÎÎÅÚ¤òÃ¥´Ô¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹ÄäÀï°Æ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬ºÆ¤Ó¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¡£
¡¡20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢ÄäÀï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ê¤É¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñÊÂ¤ß¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÏÂ¾¹ñ·³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃóÎ±¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ÎÆñÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÀä¤ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤ËÄñ¹³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ²¤¤Ê¤É¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢»Ù±ç·ÑÂ³¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤â»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£Éð´ï¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÍëÃµÃÎµ¡¤ä¤¬¤ì¤½èÍý¤Ë»È¤¦·úµ¡¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀßÈ÷¤äÅ´Æ»¤ÎÉüµì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¿ÍÆ»»Ù±ç¤ËºÇÂç¸Â±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£