¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³¤È½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ½é¤á¤ÆÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿ù»³¤ÏBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤ÎÂÇ¼Ô±ä¤Ù8¿Í¤Ë22µåÅê¤¸¡¢°ÂÂÇÀ1ËÜ¡¢2Ã¥»°¿¶¤ÇºÇÂ®153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎºÇÂ®¤ò10¥¥í¹¹¿·¤·¡Ö¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½ù¤Ï±ä¤Ù11¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢31µå¤Ç°ÂÂÇÀ3ËÜ¡¢2Ã¥»°¿¶¡£¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£Í½Äê¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ±óÀ¬Ãæ¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£