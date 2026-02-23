¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ºûÀî¡¢¾×·â¤ÎÆÃÂçÃÆ¡¡WBCÂåÉ½¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀî¤¬»ø¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÈ¯¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£Æó²ó2»à¡¢º¸ÏÓÁ¾Ã«¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤Ø¡£¡Ö»ø¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ®¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¤âµÜ¾ë¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºòµ¨º¸Åê¼ê¤ËÂÇÎ¨1³ä6Ê¬7ÎÒ¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¡Ö¡Ê¾®µ×ÊÝ¡Ë´ÆÆÄ¤È¤âº¸¤¬²ÝÂê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¯¤â¡¢1·³¤Ç¤Ï26»î¹ç¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£1·³ÄêÃå¤ò´ü¤¹º£µ¨¤Ï1·î¤ËÌøÅÄ¤È¼«¼ç¥È¥ì¤·¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌøÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡³°Ìî¤Ï¶áÆ£¡¢¼þÅì¤¬»ø¤ÇÈ´¤±¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¡£³«Ëë1·³¤Ø¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë