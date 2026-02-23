¡ÚJ2¡¦J3WEST½ç°ÌÉ½¡Û¹¥Ä´¤Î¹âÃÎ¡õµÜºê¤¬¼ó°Ì¡¡ÆÁÅç¤ÏÉÙ»³¤ËÇÔÀï¤Ç2°Ì¸åÂà¡¡¼¢²ì¤Ï14¿Í¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿PKÀïÍî¤È¤¹
2026¡¿27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¡¢J3¤Ë»²²Ã¤¹¤ë40¥¯¥é¥Ö¤¬EAST-A¡¢EAST-B¡¢WEST-A¡¢WEST-B¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢½¾Íè¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ï¤Ê¤¯90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï90Ê¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡Ø3¡Ù¡¢PKÀï¾¡Íø¤Ç¡Ø2¡Ù¡¢PKÀïÇÔËÌ¤Ç¡Ø1¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£WEST-A¡¢WEST-B¤Ï21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂè3Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
WEST-A¤Ï¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ0¼ºÅÀ¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡ÊJ2¡Ë¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡ÊJ2¡Ë¤ËÇÔÀï¤·¼ó°Ì´ÙÍî¡£¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡ÊJ3¡Ë¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¡ÊJ3¡Ë¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤ò7¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Àá4¼ºÅÀ¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡ÊJ2¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡ÊJ3¡Ë¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç4°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEST-B¤Ï¡¢½é¤ÎJ2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡ÊJ2¡Ë¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¡ÊJ2¡Ë¤òÇË¤ê¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£º£µ¨½é¤ÎJ3¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¡ÊJ3¡Ë¤Ï¡¢FCÎ°µå¡ÊJ3¡Ë¤È14¿Í¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿PKÀï¤ËÇÔËÌ¤Ç¡¢½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£WEST-B¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¼¢²ì¤Ï¡¢³«ËëÀï¤¬¹ßÀã¡¦ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3Àá¡Û
¡ãWEST-A¡ä
¢¡°¦É² 2¡Ý2(PK5-4) ÆàÎÉ¡Ê21Æü¡¢¥í¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆàÎÉ¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú°¦É²¡ÛÃÝËÜÍºÈô¡ÊÁ°È¾4Ê¬¡¢¸åÈ¾27Ê¬¡Ë¡ÚÆàÎÉ¡ÛÅÄÂ¼æÆÂÀ¡ÊÁ°È¾14Ê¬¡ËÀ¸¶ðµ©À¸¡Ê¸åÈ¾4Ê¬¡Ë
¢¡¿·³ã 3¡Ý0 »¾´ô¡Ê22Æü¡¢»Í¹ñ²½À®MEGLIO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¿·³ã¡Û¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥â¥é¥¨¥¹¡ÊÁ°È¾33Ê¬¡Ë¼ã·îÂçÏÂ¡Ê¸åÈ¾3Ê¬¡Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó ¥²¥ê¥¢¡Ê¸åÈ¾38Ê¬¡Ë
¢¡ÉÙ»³ 3¡Ý1ÆÁÅç¡Ê22Æü¡¢ÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÉÙ»³¡Û¸ÅÀî¿¿¿Í¡ÊÁ°È¾15Ê¬¡Ë¥Á¥ç¥ó ¥¦¥è¥ó¡Ê¸åÈ¾34Ê¬¡Ë¥¥à ¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ê¸åÈ¾39Ê¬¡Ë¡ÚÆÁÅç¡Û¥ë¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡ÊÁ°È¾9Ê¬¡Ë
¢¡º£¼£ 2¡Ý0 FCÂçºå¡Ê22Æü¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Úº£¼£¡Û¶ð°æÁ±À®¡ÊÁ°È¾32Ê¬¡ËÇßÌÚÎç¡Ê¸åÈ¾5Ê¬¡Ë
¢¡¹âÃÎ 3¡Ý2 ¶âÂô¡Ê22Æü¡¢GIKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¹âÃÎ¡ÛÆ£¿¹Î´ÂÁ¡ÊÁ°È¾6Ê¬¡Ë¹âÌîÍµ°Ý¡ÊÁ°È¾13Ê¬¡Ë¿ù»³Îâ±û¡ÊÁ°È¾21Ê¬¡Ë¡Ú¶âÂô¡Û»³ËÜµÁÆ»¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¸åÈ¾45+4Ê¬¡Ë
¡ãWEST-B¡ä
¢¡µÜºê 2¡Ý1 Ä»À´¡Ê21Æü¡¢¤¤¤Á¤´µÜºê¿·ÉÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚµÜºê¡Ûºä°æ½ÙÌé¡ÊÁ°È¾24Ê¬¡ËÅÏîµ±ÑÍ´¡Ê¸åÈ¾45+2Ê¬¡Ë¡ÚÄ»À´¡ÛÀ¾ß··òÂÀ¡ÊÁ°È¾21Ê¬¡Ë
¢¡Î°µå 0¡Ý0(PK14-13) ¼¢²ì¡Ê21Æü¡¢²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¢¡·§ËÜ 4¡Ý1 ËÌ¶å½£¡Ê22Æü¡¢¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú·§ËÜ¡Û¥Ù ¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊÁ°È¾42Ê¬¡Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¸åÈ¾26Ê¬¡ËÆ£°æâ«Ìé¡Ê¸åÈ¾36Ê¬¡Ë´ä²¼¹Ò¡Ê¸åÈ¾44Ê¬¡Ë¡ÚËÌ¶å½£¡ÛµÈÄ¹¿¿Í¥¡ÊÁ°È¾2Ê¬¡Ë
¢¡ÂçÊ¬ 2¡Ý0 Ä»¼è¡Ê22Æü¡¢¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÂçÊ¬¡Û»³¸ýÂî¸Ê¡Ê¸åÈ¾25Ê¬¡ËÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê¸åÈ¾34Ê¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¼¯»ùÅç¡ÛÊ¡ÅÄË¾µ×ÅÍ¡Ê¸åÈ¾15Ê¬¡Ë