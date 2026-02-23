¡ÚJ1½ç°ÌÉ½¡ÛÅìµþV¡õ¹Åç³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡²£ÉÍFM&Çð3Ï¢ÇÔ¡¡¾º³ÊÁÈ¿å¸Í¡õÄ¹ºê¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø
2026¡¿27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¤Ë»²²Ã¤¹¤ë20¥¯¥é¥Ö¤¬EAST¡¢WEST¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½¾Íè¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï90Ê¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡Ø3¡Ù¡¢PKÀï¾¡Íø¤Ç¡Ø2¡Ù¡¢PKÀïÇÔËÌ¤Ç¡Ø1¡Ù¤ò³ÍÆÀ¡£21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂè3Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
EAST¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤â¡¢¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¤Æ±ÅÀ¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÅìµþV¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞPKÀï¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î7¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢FCÅìµþ¤¬ÄÉÁö¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï3Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾º³ÊÁÈÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¿å¸Í¤¬PKÀï¤ÎËö¾¡Íø¡£¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEST¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¾¡Íø¤ÇÍ£°ì¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÇË¤ê¡¢º£µ¨½é¤Î90Ê¬´Ö¾¡Íø¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾º³ÊÁÈ¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤òÇË¤êº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼¡ÀáÂè4Àá¤Ï2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3Àá¡Û
¡ãEAST¡ä
¢¡ÅìµþV 2¡Ý2(PK4-3) Ä®ÅÄ¡Ê21Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÅìµþV¡Û»³¸«ÂçÅÐ¡Ê¸åÈ¾44Ê¬¡ËµÈÅÄÂÙ¼ø¡Ê¸åÈ¾45+5Ê¬¡Ë¡ÚÄ®ÅÄ¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡Ê¸åÈ¾24Ê¬¡ËÃæ»³ÍºÂÀ¡Ê¸åÈ¾35Ê¬¡Ë
¢¡±ºÏÂ 2¡Ý0 ²£ÉÍFM¡Ê21Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú±ºÏÂ¡Û´Øº¬µ®Âç¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡ËÁáÀîÈ»Ê¿¡Ê¸åÈ¾39Ê¬¡Ë
¢¡FCÅìµþ 2¡Ý1 ÀîºêF¡Ê21Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚFCÅìµþ¡Û¥Þ¥ë¥»¥í ¥Ò¥¢¥ó¡ÊÁ°È¾18Ê¬¡Ë¼¼²°À®¡ÊÁ°È¾38Ê¬¡Ë¡ÚÀîºêF¡Û»³¸¶Îç²»¡ÊÁ°È¾31Ê¬¡Ë
¢¡¼¯Åç 2¡Ý0 Çð¡Ê21Æü¡¢¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¼¯Åç¡Û¥ì¥ª ¥»¥¢¥é¡ÊÁ°È¾36Ê¬¡Ë¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¸åÈ¾8Ê¬¡Ë
¢¡¿å¸Í 1¡Ý1(PK5-3) ÀéÍÕ¡Ê22Æü¡¢¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¿å¸Í¡ÛÄ»³¤Ë§¼ù¡ÊÁ°È¾23Ê¬¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡ÛÄÅµ×°æ¾¢³¤¡ÊÁ°È¾31Ê¬¡Ë
¡ãWEST¡ä
¢¡À¶¿å 1¡Ý0 ¿À¸Í¡Ê21Æü¡¢IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÀ¶¿å¡Û ¥ª ¥»¥Õ¥ó¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡Ë
¢¡Ä¹ºê 3¡Ý1 Ì¾¸Å²°¡Ê21Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÄ¹ºê¡Û¥Á¥¢¥´ ¥µ¥ó¥¿¥Ê¡Ê¸åÈ¾13Ê¬¡Ë¥Î¡¼¥Þ¥ó ¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡Ê¸åÈ¾34Ê¬¡¢¸åÈ¾45+6Ê¬¡Ë¡ÚÌ¾¸Å²°¡ÛÀõÌîÍºÌé¡Ê¸åÈ¾45+4Ê¬¡Ë
¢¡µþÅÔ 2¡Ý0 Ê¡²¬¡Ê22Æü¡¢¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚµþÅÔ¡Û¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊÁ°È¾32Ê¬¡Ë¥Þ¥ë¥³ ¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¡Ê¸åÈ¾32Ê¬¡Ë
¢¡GÂçºå 2¡Ý1 ²¬»³¡Ê22Æü¡¢JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚGÂçºå¡Û¥Ç¥Ë¥¹ ¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡ÊÁ°È¾32Ê¬¡ËÆîÌîÍÚ³¤¡Ê¸åÈ¾31Ê¬¡Ë¡Ú²¬»³¡Û¥ë¥«¥ª¡ÊÁ°È¾14Ê¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¹Åç¡Û¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê¸åÈ¾10Ê¬¡ËÅì½Ó´õ¡Ê¸åÈ¾45+7Ê¬¡Ë¡ÚCÂçºå¡ÛÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¡Ê¸åÈ¾45+5Ê¬¡Ë