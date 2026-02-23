¡ÚJ2¡¦J3EAST½ç°ÌÉ½¡ÛÂçµÜ6ÆÀÅÀÂç¾¡¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡¡ÀçÂæ¡õ½©ÅÄ¤âÏ¢¾¡¤Ç¹¥Ä´¡¡½é¤ÎJ2¾º³Ê¡¦ÆÊÌÚC¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ
2026¡¿27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¡¢J3¤Ë»²²Ã¤¹¤ë40¥¯¥é¥Ö¤¬EAST-A¡¢EAST-B¡¢WEST-A¡¢WEST-B¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢½¾Íè¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ï¤Ê¤¯90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï90Ê¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡Ø3¡Ù¡¢PKÀï¾¡Íø¤Ç¡Ø2¡Ù¡¢PKÀïÇÔËÌ¤Ç¡Ø1¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£EAST-A¡¢EAST-B¤Ï21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂè3Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
EAST-A¤Ï¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡ÊJ2¡Ë¤¬ÆÊÌÚSC¡ÊJ3¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤È¤·¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ÊJ2¡Ë¤âSCÁêÌÏ¸¶¡ÊJ3¡Ë¤òÇË¤ê3Ï¢¾¡¤ÇÆ±¾¡¤ÁÅÀ9¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡ÊJ2¡Ë¤Ï²£ÉÍFC¡ÊJ2¡Ë¤ÎFW¶ðÂôÄ¾ºÈÁª¼ê¤Ë4ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·³«Ëë3Ï¢ÇÔ¡£EAST-AºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£EAST-A¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡¢ÆÊÌÚSC¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ï³«ËëÀï¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EAST-B¤Ï¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊJ2¡Ë¤¬Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊJ3¡Ë¤ËFW¥«¥×¥ê¡¼¥ËÁª¼ê¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦Âç¾¡¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡ÊJ2¡Ë¡¢FC´ôÉì¡ÊJ3¡Ë¤ÏPKÀï¾¡Íø¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡ÊJ2¡Ë¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¡ÊJ3¡Ë¤ËÇÔ¤ì2ÇÔÌÜ¤Ç½ç°Ì¤ò8°Ì¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè3Àá¡Û
¡ãEAST-A¡ä
¢¡»³·Á 1¡Ý1(PK6-5) ·²ÇÏ¡Ê21Æü¡¢ÀµÅÄ¾ßÌý¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·²ÇÏ¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú»³·Á¡Û¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¡ÊÁ°È¾8Ê¬¡Ë¡Ú·²ÇÏ¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¸åÈ¾30Ê¬¡Ë
¢¡¾ÅÆî 1¡Ý0 È¬¸Í¡Ê21Æü¡¢¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¾ÅÆî¡Û»³ÅÄ´²¿Í¡Ê¸åÈ¾25Ê¬¡Ë
¢¡½©ÅÄ 2¡Ý1 ÁêÌÏ¸¶¡Ê21Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú½©ÅÄ¡ÛÅÚ°æ¹Èµ®¡ÊÁ°È¾12Ê¬¡Ë¹â¶¶½¨Åµ ¡Ê¸åÈ¾45+4Ê¬¡Ë¡ÚÁêÌÏ¸¶¡Û²ÅÄ¶õ¡ÊÁ°È¾31Ê¬¡Ë
¢¡ÀçÂæ 2¡Ý1 ÆÊÌÚSC¡Ê22Æü¡¢¥«¥ó¥»¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Á¤®¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÀçÂæ¡Û´äÞ¼¹°¿Í¡Ê¸åÈ¾24Ê¬¡Ë¿ù»³ÍÔ·ú¡Ê¸åÈ¾30Ê¬¡Ë¡ÚÆÊÌÚSC¡ÛÃæÌî¹îºÈ¡ÊÁ°È¾22Ê¬¡Ë
¢¡²£ÉÍFC 5¡Ý1 ÆÊÌÚC¡Ê22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú²£ÉÍFC¡Û¶ðÂôÄ¾ºÈ¡ÊÁ°È¾32Ê¬¡¢Á°È¾34Ê¬¡¢¸åÈ¾2Ê¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¡Ë¥¸¥ç¥¢¥ó ¥Ñ¥¦¥í¡Ê¸åÈ¾45+3Ê¬¡Ë¡ÚÆÊÌÚC¡ÛÀ¾Ã«ÏÂ´õ¡ÊÁ°È¾15Ê¬¡Ë
¡ãEAST-B¡ä
¢¡ÂçµÜ 6¡Ý0 Ê¡Åç¡Ê21Æü¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÂçµÜ¡Û¾®Åç´´ÉÒ¡ÊÁ°È¾11Ê¬¡Ë»³ËÜºùÂç¡ÊÁ°È¾32Ê¬¡ËÀôÉ¢Ü¿¡Ê¸åÈ¾19Ê¬¡Ë¥«¥×¥ê¡¼¥Ë ¡Ê¸åÈ¾25Ê¬¡¢¸åÈ¾31Ê¬¡¢¸åÈ¾43Ê¬¡Ë
¢¡»¥ËÚ 1¡Ý1(PK5-4) Ä¹Ìî¡Ê21Æü¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú»¥ËÚ¡Û¥¢¥Þ¥É¥¥ ¥Ð¥«¥è¥³¡ÊÁ°È¾17Ê¬¡Ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û¶áÆ£µ®»Ê¡ÊÁ°È¾10Ê¬¡Ë
¢¡¾¾ËÜ 2¡Ý1 ÈØÅÄ¡Ê21Æü¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÈØÅÄ)¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¾¾ËÜ¡Û¶â»Ò¸÷ÂÁ¡ÊÁ°È¾5Ê¬¡ËÂ¼±Û³®¸÷¡Ê¸åÈ¾4Ê¬¡Ë¡ÚÈØÅÄ¡ÛÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¡Ê¸åÈ¾22Ê¬¡Ë
¢¡¹ÃÉÜ 1¡Ý1(PK4-3) Æ£»Þ¡Ê21Æü¡¢Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¹ÃÉÜ¡ÛÆâÆ£ÂçÏÂ¡ÊÁ°È¾31Ê¬¡Ë¡ÚÆ£»Þ¡ÛÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡ÊÁ°È¾37Ê¬¡Ë