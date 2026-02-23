·ª»³±Ñ¼ù»á¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë31ºÐÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡ÈÉÔËþÂ¡É¡Ö55ËÜ¤·¤«¡Ä¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â¡Ä20¾¡¤â¡Ä°Ê¾å¤À¡×
¡¡23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿Á°´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Èº£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢²¸»Õ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆóÅáÎ®¥¤¥ä¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÁ°¤¬¤«¤ê¡É¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¾¯¤·¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤¬¤«¤ê¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·ª»³»á¤é¤·¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Å¤Í¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡È¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¡É²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÇ·âÀ®ÀÓ¤äÅê¼êÀ®ÀÓ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö¤¤¤ä¡È55ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡È20¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡£°Ê¾å¤À¡×¤È¤È¤â¤Ë¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿²¸»Õ¤é¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¢¹â¤ß¤òµá¤á¤¿¡£