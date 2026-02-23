¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤È¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£µÁÏ¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSGC presents Ä¹Ìîµ×µÁ El Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË 8:00¡Á8:30¡Ë¡£Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½éÄ©Àï¡ª Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÃµµá¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ø¤Ó·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤¬¡¢¤½¤Î2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ


¢¡¡ÖWBC¡×¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë

º´Æ£¡§2013Ç¯¤ÎWBC¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£

Ä¹Ìî¡§¤Ï¤¤¡£

º´Æ£¡§¡ÊÅìµþ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ÄÎ¾Êý¤È¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂæÏÑÀï¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¡Ê9²ó¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä»Ã«¡Ê·É¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢°æÃ¼¡ÊÏÂ¹°¡Ë¤µ¤ó¤¬Æ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£

º´Æ£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë´¿À¼¤È¤«¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

º´Æ£¡§¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡£

Ä¹Ìî¡§¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤äÄ»Ã«¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

º´Æ£¡§¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£WBC¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º´Æ£¡§¤¸¤ã¤¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢¤â¤¦À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

Ä¹Ìî¡§¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SGC presents Ä¹Ìîµ×µÁ El Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢º´Æ£µÁÏ¯
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 8:00¡Á8:30
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/el_dorado/

³°Éô¥µ¥¤¥È

´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë