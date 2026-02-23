ÁÏ¶È¤Ï´Ø¥ö¸¶¤Î4Ç¯Á°¡ª °ËÃ£À¯½¡¤Ë¾¤¤·Êú¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¸æÆ¼»Õ¡×19ÂåÌÜ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¼¥ó¤ÎÊª¸ì¤ËÇ÷¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬À©ºî¤¹¤ëÁ´¹ñJFN·ÏÎó22¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£°Õ³°¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥«¥¤¥·¥ã¡£¡Ö¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¡×¤ä¡Ö»ö¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ë¶È±þ±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¾®ºææÆÂÀ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ÎDate fm¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖMorning Brush¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿¼°æ¤æ¤¤¨¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¼¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæÁ±¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¼¤ó¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢400Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ö´ë¶È¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢·Ð±Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ñ¼Ò¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤À¤Ã¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¼¥ó¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÁÏ¶È¤Ï1596Ç¯¡£¼Â¤Ë430Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢19ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï½»ÂðÀßÈ÷¤ä¿å²ó¤ê¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¶âÂ°¡¦Æ¼¤ò²Ã¹©¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Íµ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏÃ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¼¥ó¤Ï¡¢°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Î½ªÈ×¤Ë¤¢¤¿¤ë1596Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡Ê1600Ç¯¡Ë¤Î4Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂåÆÃÍ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¾¦¹©¶È¼Ô¤äÆÃ¼ìµ»Ç½¤ò»ý¤Ä¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢µþÅÔ¼þÊÕ¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢¡ÖºÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ±¶ÈÁÈ¹çÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±þ¿Î¤ÎÍð¤Ë¤è¤Ã¤ÆµþÅÔ¤¬¹ÓÇÑ¤·¡¢Ãæ±û¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¡¢ÃÏÊý¤¬¼¡Âè¤Ë³èµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤Ï¾¦¹©¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¾ë²¼Ä®¤òÈË±É¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖºÂ¡×¤ä¡Ö»Ô¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¸¢¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ö³Ú»Ô³ÚºÂ¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò·Ç¤²¡¢ÏÓ¤Î¤¢¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÁÄÀè¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥¼¥ó¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡¢Æ¼¤Î²Ã¹©¤ÈÎ®ÄÌ¤òÃ´¤¦¡Ö¸æÆ¼»Õ¡Ê¤ª¤ó¤¢¤«¤¬¤Í¤·¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¡¢ÀçÂæ¤ÎÃÏ¤Ë¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¾ë¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î³¹¤òºî¤Ã¤Æ¾¦¤¤¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÆ¼¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁÇºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤Î²°º¬¤äÁõ¾þ¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯ÉôÊ¬¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æ¼¤ËÅÕ¶â¡Ê¤È¤¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ç¤á¤Ã¤¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ë²¼Ä®¤Î·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²ßÊ¾¤ÎÎ®ÄÌ¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢Æ¼Á¬¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¼¤¬¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê¤È·ÐºÑ¤ÎÍ×¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ¼¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Îµ§¤ê¤ä´ê¤¤¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ©¤äÆ¼¶À¡¢Ê©¶ñ¤ä¿À¶ñ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅª¤Ê¿®¶Ä¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢Æ¼À½¤Î¤â¤Î¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÆ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤äµ¤»ý¤Á¡¢µ§¤ê¤òÅÁÆ³¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»þÂå¤¬¿Ê¤ß¡¢²Ê³Ø¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤È¡¢Æ¼¤ÏÅÅµ¤¤ä¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÀþ¤äÅÅÏÃÀþ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¼¤¬°ì´Ó¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ò¡ÖÅÁÆ³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ·Ð±ÄÊý¿Ë¤òÅ¾´¹
¸½ºß¤Ï½»ÂðÀßÈ÷¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¿¥¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÀÆð¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾µ¡¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿ÂÈøÆ¼»³¤Î¹ÛÆÇ»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ¼¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÎÐÀÄ¡Ê¤í¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤ÏÌÔÆÇ¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤ÊÇ§¼±¤Ï¡¢Ä¹¤¯¼Ò²ñ¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ¼¤ÏÀï»þÃæ¡¢ÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÅÅÅµ¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢Ìôè²¡Ê¤ä¤Ã¤¤ç¤¦¡Ë¤äÅÅµ¤´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Ê¤É¡¢·³¼û»º¶È¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶âÂ°Îà¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ¼¤Ï·³»ö¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤âÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¥¼¥ó¤Ï·³¼û¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤¦À¸¤±ä¤Ó¤ë¤«¡×¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ¼¤ÎÆÃÀ¤Ç¤·¤¿¡£Ç®ÅÁÆ³¤Î¤è¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿É÷Ï¤ÍÑ¥Ü¥¤¥é¡¼¤ÎÀ½ºî¤ä½¤Íý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥À¤´¤Æ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¤¥é¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÍáÁå¤ÎÀßÃÖ¤ä¥¿¥¤¥ë¹©»ö¤Ø¤È»Å»ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸½ºß¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ¼¤ò²Ã¹©¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢ÀçÂæ¡¦µÜ¾ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¥¿¥¼¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¼°æ¤Ï¡ÖÆ¼¤¬À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ê¤ª¸æÆ¼»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£15ºÐ¤Î¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ß¡¢7Æü¤Ç¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤Ë¤è¤ë¼«µë¼«Â¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö·¯¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î²È·Ï¤Ï¡Ë¸Å¤¤²ñ¼Ò¤Ç¡¢Æ¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÖÅú¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤âÌÌÇò¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿±Ä¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤³¤½¡¢À¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ¼¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤»ê¤ê¡¢Î¹¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÁÄÉã¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆ¼¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡£15ºÐ¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Þ¤ÀÆü¤ÏÀõ¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎµÕÉ÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¼¥ó¤ÏÁÇºà¤ÎËÜ¼Á¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
