Â¼¾å½Õ¼ù¡ÖËÍ¤Ï°ì»þ´ü¤³¤ì¤ò·ÈÂÓ¤ÎÃå¥á¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï¡©
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë2¡¢3¡¢5¡¢7¡¢11¡¢13¡¢17¡¢19¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Î¡ÈÁÇ¿ô¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎÁª¶Ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö7¡×¡Ö11¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡The Traveling Wilburys¡Ö7 Deadly Sins¡×
¼¡¤Ï7¤Ç¤¹¡£º£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¡¦¥«¥¤¥ª¥é¤Î±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¹ÓÌî¤Î¼·¿Í¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï°ì»þ´ü¤³¤ì¤ò·ÈÂÓ¤ÎÃå¥á¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
º£Æü¤ª¤«¤±¤¹¤ë7¤¬¤Ä¤¤¤¿¶Ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ê¡¼¥º¤¬²Î¤¦¡Ö7 Deadly Sins¡×¤Ç¤¹¡£¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Ü¥ÖŽ¥¥Ç¥£¥é¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸Ž¥¥Ï¥ê¥¹¥ó¡¢¥í¥¤Ž¥¥ª¡¼¥Ó¥½¥ó¡¢¥È¥àŽ¥¥Ú¥Æ¥£¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥ê¥ó¤Î5¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¡¢È¾¤ÐÍ·¤Ó¤Ç¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿Ê¤ÌÌ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥í¥¤¡¦¥ª¡¼¥Ó¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë¥Ç¥ëŽ¥¥·¥ã¥Î¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥ë¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿»þ¤òÃÖ¤«¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î4¿Í¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥ÖŽ¥¥Ç¥£¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦µ¶Ì¾¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¢°ìÌÜÎÆÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ê¡¼¥º¤¬²Î¤¦¡Ö7 Deadly Sins¡×¡£
¢¡Herb Ellis ¡õ Joe Pass Also Featuring Jake Hanna ¡õ Ray Brown¡ÖSeven Come Eleven¡×
¤µ¤Æ¡¢7¤Î¼¡¤ÎÁÇ¿ô¤Ï11¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢11¤Î¤Ä¤¤¤¿¶Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼Ž¥¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬ºî¶Ê¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ë¡¼Ž¥¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î±éÁÕ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSeven Come Eleven¡×¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ã¥×Ž¥¥²¡¼¥à¡¢¥µ¥¤¥³¥íÅÒÇî¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö7¤¬½Ð¤¿¡£¤µ¤¢11Íè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡© ¥¯¥é¥Ã¥×Ž¥¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ÏËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥³¥í2¸Ä¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ç·×¤¬7¤«11¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÒ¤±¤¿Â¦¤Î¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
7¤È11¡¢¤É¤Á¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÇ¿ô¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¡¼¥ÖŽ¥¥¨¥ê¥¹¤È¥¸¥ç¡¼Ž¥¥Ñ¥¹¤Î¡¢Îý¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥®¥¿¡¼Ž¥¥Ç¥å¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖSeven Come Eleven¡×¡£
¡ã¼ýÏ¿Ãæ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡ä¡¡
¤³¤ì¡¢²óÅ¾¤Ï¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡© ¾¯¤·Áá²á¤®¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¤·¤«¤·Áá¤¤±éÁÕ¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤ï¤º¥ì¥³¡¼¥É¤Î²óÅ¾¿ô¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
