¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¤Îµð¿Í¡Ö£²£µ¡×£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¾¯Ç¯¤¬µå½¦¤¤¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç£²ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¤·¤¿¡£³°Ìî¤Îµå½¦¤¤¤ò¤·¤¿´Ø·¸¼Ô²ÈÂ²¤Î¾¯Ç¯£³¿ÍÁÈ¤Î£±¿Í¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í»þÂå¤Î²¬ËÜ£Ô¥·¥ã¥Ä¡£¶»¤Ë£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¢ÇØÃæ¤Ë¡Ö£²£µ¡×¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤¬µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æµå½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö·³¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£´Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢£²£°£±£·Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö³ÚÅ·¡¢£²Ç¯´Ö¥í¥Ã¥Æ¤ÇÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£´¾¡£±£°ÇÔ¡¢£²£°¥»¡¼¥Ö¡¢£±£±£³¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢°úÂà¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¤«¤é¥Ö·³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÆþ¤ê¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎµÚ¤Ó¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯£µ·î¤È£¹·î¤ÎÇ¯£²²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÄ´ºº¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯£¹·î¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¬ËÜ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤«¤é¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç±¦Íã¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï£³¡¢£´Ç¯Á°¤«¤éÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¥¦¥Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÆ±¥¹¥«¥¦¥È¡£±ó¤¯¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÆüËÜÅÚ»º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô²ÈÂ²¤Î¿ÆÍ§¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Í§Ã££³¿Í¤Ç³°Ìî¤Çµå½¦¤¤¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç·ÐºÑ³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢£Í£Ì£Â¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¤½¤Î°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢Âç³Ø¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢³¦¡¢£Î£Ð£Â¤ò´Þ¤à´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£