「魚介類の鍋、入れたいのは？」＜回答数38,722票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第449回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「魚介類の鍋、入れたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「魚介類の鍋、入れたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
海鮮鍋〜トマト鍋〜チーズニョッキ
【材料】（2人分）
<海鮮鍋>
エビ 8~10尾
ホタテ 6~8個
イカ 1パイ
タラ(切り身) 2~3切れ
ハマグリ 1~2パック
白菜 1/8~1/4株
シメジ 1パック
レンコン 5~6cm
<海鮮鍋/スープ>
だし汁 1600~1800ml
白ワイン 大さじ 6
みりん 大さじ 6
しょうゆ 大さじ 4
<トマト鍋/トマトソース>
水煮トマト(缶) 1缶
タイム(生) 2枝
ローズマリー(生) 2枝
ニンニク(みじん切り) 1片分
玉ネギ(粗みじん切り) 1/2個分
白ワイン 80ml
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1.5
<チーズニョッキ>
ニョッキ(市販品) 1パック
ピザ用チーズ 適量
【下準備】
1、エビは殻と背ワタを取り除き、分量外の塩水で洗って水気を拭く。
2、イカは足を持って胴から引き抜き、目の際から切り落とし、足先を切り揃え、皮を取って2本ずつに切り分ける。胴は軟骨を引き抜き、1枚に切り開き、包丁を寝かせながら幅6〜7mmに厚みの半分位まで格子に切り込みを入れる。幅2〜3cmの短冊状に切り分け、熱湯にサッと通して水気をきる。
3、タラは骨を取り除き、ひとくち大に切る。
4、ハマグリは分量外の薄い塩水につけて砂出しをし、殻と殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げる。
5、白菜は茎の白い部分は削ぎ切りに、葉はザク切りにする。
6、シメジは根元を切り落とし、小房に分ける。
7、レンコンは皮をむき、厚さ5mmの輪切りにする。
8、鍋に＜スープ＞の材料を入れ、ひと煮たちさせる。
【作り方】
1、＜海鮮鍋＞を作る。鍋に8分目位まで＜海鮮鍋/スープ＞を入れて火にかけ、煮たったらお好みの具を入れ、煮えた物から煮汁と一緒に取り分けいただきます。
2、海鮮鍋を半分位食べ終わったら、＜トマト鍋/トマトソース＞を作る。鍋にオリーブ油、ニンニク、タイム、ローズマリーを入れて中火にかけ、香りがたってきたらタイムとローズマリーは取り出す。
3、玉ネギを炒め合わせ、しんなりしたら白ワインを加え、アルコールを飛ばすように炒め合わせる。
4、水煮トマトを加え(ホールの場合は手でつぶしながら)、中火で10〜15分煮詰め、塩コショウで味を調える。
5、海鮮鍋に＜トマト鍋/トマトソース＞を加え、海鮮鍋の残りの具を入れ、煮えた物から煮汁と一緒に取り分けいただきます。
6、最後に、＜チーズニョッキ＞を作る。袋の表示通りにゆでたニョッキを残った鍋のスープに加え、2〜3分煮る。お好みの量のピザ用チーズを加え、チーズが溶けたら完成！
(E・レシピ編集部)
