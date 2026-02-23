・「魚介類の鍋、入れたいのは？」の結果は…

・1位 … 牡蠣 32%

・2位 タラ 29%

・3位 エビ 28%

・4位 アサリ 9%



※小数点以下四捨五入



38,722票

