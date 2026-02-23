スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「魚介類の鍋、入れたいのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「魚介類の鍋、入れたいのは？」

・「魚介類の鍋、入れたいのは？」の結果は…


・1位 … 牡蠣 32%
・2位 タラ 29%
・3位 エビ 28%
・4位 アサリ 9%
　
※小数点以下四捨五入

38,722票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

海鮮鍋〜トマト鍋〜チーズニョッキ


【材料】（2人分）

<海鮮鍋>
  エビ 8~10尾
  ホタテ 6~8個
  イカ 1パイ
  タラ(切り身) 2~3切れ
  ハマグリ 1~2パック
  白菜 1/8~1/4株
  シメジ 1パック
  レンコン 5~6cm
<海鮮鍋/スープ>
  だし汁 1600~1800ml
  白ワイン 大さじ 6
  みりん 大さじ 6
  しょうゆ 大さじ 4
<トマト鍋/トマトソース>
  水煮トマト(缶) 1缶
  タイム(生) 2枝
  ローズマリー(生) 2枝
  ニンニク(みじん切り) 1片分
  玉ネギ(粗みじん切り) 1/2個分
  白ワイン 80ml
  塩コショウ 少々
  オリーブ油 大さじ 1.5
<チーズニョッキ>
  ニョッキ(市販品) 1パック
  ピザ用チーズ 適量

【下準備】

1、エビは殻と背ワタを取り除き、分量外の塩水で洗って水気を拭く。

2、イカは足を持って胴から引き抜き、目の際から切り落とし、足先を切り揃え、皮を取って2本ずつに切り分ける。胴は軟骨を引き抜き、1枚に切り開き、包丁を寝かせながら幅6〜7mmに厚みの半分位まで格子に切り込みを入れる。幅2〜3cmの短冊状に切り分け、熱湯にサッと通して水気をきる。



3、タラは骨を取り除き、ひとくち大に切る。

4、ハマグリは分量外の薄い塩水につけて砂出しをし、殻と殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げる。



5、白菜は茎の白い部分は削ぎ切りに、葉はザク切りにする。

6、シメジは根元を切り落とし、小房に分ける。

7、レンコンは皮をむき、厚さ5mmの輪切りにする。

8、鍋に＜スープ＞の材料を入れ、ひと煮たちさせる。

【作り方】

1、＜海鮮鍋＞を作る。鍋に8分目位まで＜海鮮鍋/スープ＞を入れて火にかけ、煮たったらお好みの具を入れ、煮えた物から煮汁と一緒に取り分けいただきます。



2、海鮮鍋を半分位食べ終わったら、＜トマト鍋/トマトソース＞を作る。鍋にオリーブ油、ニンニク、タイム、ローズマリーを入れて中火にかけ、香りがたってきたらタイムとローズマリーは取り出す。



3、玉ネギを炒め合わせ、しんなりしたら白ワインを加え、アルコールを飛ばすように炒め合わせる。



4、水煮トマトを加え(ホールの場合は手でつぶしながら)、中火で10〜15分煮詰め、塩コショウで味を調える。



5、海鮮鍋に＜トマト鍋/トマトソース＞を加え、海鮮鍋の残りの具を入れ、煮えた物から煮汁と一緒に取り分けいただきます。



6、最後に、＜チーズニョッキ＞を作る。袋の表示通りにゆでたニョッキを残った鍋のスープに加え、2〜3分煮る。お好みの量のピザ用チーズを加え、チーズが溶けたら完成！



(E・レシピ編集部)